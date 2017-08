Baumaßnahmen haben begonnen

Das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Elisabeth/St. Petrus/St. Johannes ist ein freigemeinnütziges Krankenhaus. 1996 fusionierten das St. Elisabeth Krankenhaus an der Prinz-Albert-Straße mit dem Brüderkrankenhaus St. Petrus am Bonner Talweg. Als dritter Partner kam 2002 das St. Johannes-Hospital hinzu, in dem sich heute ein ambulantes Operationszentrum des Gemeinschaftskrankenhauses sowie diverse Facharztpraxen und ein Orthopädie-Fachgeschäft befinden. Träger des Gemeinschaftskrankenhauses sind die Franziskanerinnen von Waldbreitbach und die Barmherzigen Brüder aus Trier.