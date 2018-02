Falsche Zeitangaben

Bonn. Wo ist denn die Zeit geblieben? Diese Frage müssen sich zurzeit Autofahrer stellen, die in der Innenstadt ihre Autos in Parkhäusern abstellen. Die Parkautomaten drehen nämlich derzeit an der Uhr und sorgen für Verwirrung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.02.2018

Für Bonn gilt seit Neuestem eine neue Zeitrechnung, zumindest wenn es nach den Parkticket-Automaten in der Innenstadt geht: Der Facebook-User Marcus Rodenbusch staunte nicht schlecht, als er am Dienstag auf sein Parkticket schaute. Demnach soll er vier Stunden und 32 Minuten geparkt haben. Tatsächlich stand er jedoch nur eine Stunde und 32 Minuten im Parkdeck.

Da passt etwas nicht zusammen, auch auf dem Parkticket: Die An- und Abfahrtzeiten sind nämlich korrekt angegeben, auch der Preis wurde richtig nur für eine Stunde und 32 Minuten berechnet. Die Stundenanzahl stimmt jedoch nicht. Seine Verwunderung teilte Rodenbusch in der Facebook-Gruppe "Nettwerk Bonn". Die Facebook-User berichten in ihren Kommentaren zum Post von Rodenbusch von ähnlichen Erlebnissen.

Der Pressesprecher der Bonner City Parkraum, Werner Schui, bestätigt auf GA-Anfrage: "Ja, dieses Phänomen tritt in den letzten Tagen in allen Garagen der Bonner City Parkraum GmbH auf." Das liege vermutlich an einem Programmfehler der Automaten, der nun mal gerade die Zeit etwas verlängere. "Die Kunden haben dadurch aber keine Nachteile, die Abrechnung der Parkdauer läuft ja richtig", so Schui. IT-Experten würden sich derzeit darum kümmern, die Zeitrechnung der Automaten wieder in den Griff zu bekommen.