Ökumenische Aktion zum Valentinstag

Bonn. Mit einer Gemeinschaftsaktion laden christliche Gemeinden am heutigen Valentinstag in eine Himmelszeltkapelle am Bonner Münsterplatz zu einem besonderen Treffpunkt der Liebe ein. Bei Live-Musik und Poetry-Slam können sich Paare ihren Segen abholen.

Von Nathalie Dreschke, 14.02.2019

Bei strahlendem Sonnenschein schallen Liebeslieder über den Bonner Münsterplatz. Es liegen Frühlingsgefühle in der Luft. Zum Valentinstag haben die römisch-katholische, evangelische und alt-katholische Kirche auf dem Münsterplatz eine Himmelszeltkapelle errichtet. Bei Livemusik und Poetry-Slam können sich Paare einen „Segen to go“ abholen und den Moment in einem Foto festhalten. Seit 2007 veranstaltet die Katholische Kirche jährlich am Valentinstag eine Aktion für Paare. Seit letztem Jahr beteiligt sich auch die Evangelische Kirche an der Organisation. Der Münsterplatz als Standort wurde in diesem Jahr bewusst gewählt. „Wir möchten dahin kommen, wo die Menschen vorbeikommen“, so Norbert Koch, Referent für Ehepastoral in Bonn.

Das trifft auch auf die 18-jährige Nabila Akalay und ihren Freund Darjusch Jahani zu. Das Paar kommt zufällig an der Kapelle vorbei und schaut neugierig hinein. Von Norbert Koch bekommen die Beiden einen Spruch für die Liebe. „Das Lebensglück erblüht nur in Zärtlichkeit.“ liest die 18-Jährige vor. Auch wenn beide den Valentinstag zusammen verbringen, legen sie nicht viel Wert auf ihn. „Es ist wichtig sich an jedem anderen Tag genauso zu lieben, wie am 14. Februar“, sagt Akalay. Bis 18 Uhr steht die Himmelszeltkapelle noch auf dem Münsterplatz. Neben dem Bühnenprogramm sind rund um die Himmelzeltkapelle Geschicklichkeitsspiele für Paare aufgestellt. Und um den Passanten ein wenig Liebe mit auf den Weg zu geben, verteilen die Kirchenmitglieder rote Ballons in Herzform.