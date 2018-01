Neujahrsempfang in Berlin

Berlin/Bonn. Schloss Bellevue in Berlin war am Dienstag Ziel von Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Als Stadtoberhaupt der Bundes- und UN-Stadt Bonn führte er mit Ralf Wieland, dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses Berlin, das Defilee im Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten an.

Von Bernd Linnarz, 09.01.2018

Beim traditionellen Neujahrsempfang begrüßten Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender neben den Repräsentanten des öffentlichen Lebens rund 70 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland, die sich um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht haben, beispielsweise bei der Integration von Flüchtlingen, für Kinder und Jugendliche, in sozialen Einrichtungen oder für den Umwelt- und Naturschutz.

Steinmeier hob in seiner Ansprache die Bedeutung des sozialen Engagements für ein demokratisches Gemeinwesen hervor. Oft seien es „die ehrenamtlich Engagierten, die als erste in Situationen geraten, in denen es gilt, antidemokratischem Denken, Hass und Gewalt die Stirn zu bieten“, unterstrich Steinmeier.