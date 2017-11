Nach 5,8 Millionen Euro teurer Sanierung

BONN. Die letzten Feinarbeiten sind noch zu erledigen, aber der Eröffnungszeitpunkt steht fest: Ab diesem Freitag, 10 Uhr, können Autofahrer wieder in der Marktgarage parken.

Dort stehen ihnen 279 unterirdische Parkplätze auf drei Parkdecks zur Verfügung. Das sind weniger als die 350 zuvor. Im Gegenzug sind die Parktaschen mit 2,50 Meter breiter (zuvor 2,20 bis 2,35 Meter), eine Reaktion auf die immer größer werdenden Neuwagen.

Gerade Innenstadtbesucher, die aus südlicher Richtung kommen, können sich freuen. Für sie war die Suche nach einem Parkplatz in den zurückliegenden Monaten seit der Schließung Anfang des Jahres umständlicher als sonst, denn die sanierungsbedürftige Uni-Tiefgarage war so marode, dass sie jahrelang gesperrt war. Erst seit diesem Jahr wird saniert. Unter dem Marktplatz stehen den Kunden der Bonner City Parkraum (BCP) GmbH, an der Stadtwerke und Einzelhändler als Gesellschafter beteiligt sind, zwölf Frauenparkplätze, fünf Eltern-und-Kind-Parkplätze und fünf Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Außerdem gibt es vier Parkplätze, an denen Autos mit Elektroantrieb parken und ihren Akku aufladen können. Die Markierungen der Haltebuchten umreißen keinen Rahmen mehr, sondern kennzeichnen das tatsächliche Parkfeld. „Ein psychologischer Effekt: Die Fahrer parken viel präziser ein“, sagt Rainer Schneider, Geschäftsführer der BCP. Die Sanierung hat nach Auskunft von Stadtwerke-Geschäftsführer Marco Westphal 5,8 Millionen Euro gekostet „und ist nicht nur Kosten-, sondern auch im Zeitrahmen geblieben“.

Nicht nur der Beton der 1968/69 gebauten Tiefgarage wurde saniert, sondern auch Belüftung, Entwässerungsanlagen, die Elektroanlagen sowie der Brandschutz erneuert. Statt einer Sprenkleranlage sind in Absprache mit der Feuerwehr Jet-Lüfter installiert worden, die den Rauch in gezielte Richtungen blasen und so rauchfreie Fluchtwege schaffen.

Unterdessen teilte die Stadt, dass die oberirdischen Parkplätze am Hauptbahnhof wegen der Baustelle über dem Nordfeld ab Montag wegfallen.