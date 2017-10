Deutsche Meisterschaft im Maritim

BONN. Seit Freitagmittag läuft die internationale Deutsche Tischfußball-Meisterschaft im Bonner Maritim Hotel. Auch eine Bonner Mannschaft tritt mit 20 Mitgliedern an.

Von Jana Fahl, 28.10.2017

Mehr als 500 Spieler, 90 Tische und insgesamt 30.000 Euro Preisgeld: Seit Freitagmittag ist die internationale Deutsche Tischfußball-Meisterschaft in vollem Gange. Im und vor dem großen Saal im Bonner Maritim Hotel tummeln sich internationale und nationale Spieler, an den Tischen wird konzentriert zu zweit oder zu viert gekickert.

Auch der einzige Bonner Tischfußball-Verein „Kicker Crew Bonn“ ist dabei und tritt mit knapp 20 Mitgliedern an. Sandra Hinze, erste Vorsitzende, nimmt selber auch teil. „Es gibt vier Einstufungen: Neuling, Amateur, Master und Elite-Spieler“, erklärt sie. „In diesen Kategorien wird immer im Einzel oder Doppel gespielt. Insgesamt gibt es 14 bis 15 Disziplinen“, so Hinze weiter. Im Offenen Einzel oder Offenen Doppel kann sogar jeder gegen jeden spielen.

„Die Tischfußballszene ist ein sehr enger Kreis. Nach ein paar Jahren kennt man eigentlich fast jedes Gesicht“, erklärt Hinze. Auch Heinrich Obgenoorth vom Club Player4Players, der die Meisterschaft veranstaltet, spielt selber am Kicker. Der ehrenamtliche Verein organisiert kleinere Turniere, Meisterschaften aber auch Europa- und Weltmeisterschaften. Durch die regelmäßigen Turniere solle vor allem der Sport weiter gefördert werden, so Obgenoorth. „Deutschland gehört neben Amerika zu den bestorganisierten Verbänden im Tischfußball und hat in der Hinsicht Vorreiterstatus“, fügt Sandra Hinze an.

Von den etwa 500 Meisterschaftsteilnehmern sind ungefähr 400 aus Deutschland, der Rest kommt aus dem Ausland, beispielsweise aus den USA. Auch bekannte Spieler wie den Amerikaner Billy Pappas kann man an einem der 90 Tische spielen sehen. Aber auch deutsche Größen wie der amtierende Weltmeister Thomas Haas, der Mitglied bei der Kicker Crew Bonn ist, spielt an diesem Wochenende.

Die Internationale Deutsche Meisterschaft im Tischfußball läuft noch an diesem Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr im Maritim Hotel , Kurt-Georg-Kiesinger Allee 1. An beiden Tagen werden auch die Siegerpokale verliehen.

Für interessierte Zuschauer ist der Eintritt frei. „Wer Lust hat mitzuspielen, kann sich auch vor Ort direkt anmelden“, meinte Obgenoorth. Der Spielplan ist unter www.players4players.de einsehbar.