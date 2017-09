Nach 40 Jahren

Bonn. Die Südüberbauung vor dem Hauptbahnhof ist abgerissen, jetzt beginnen die vorbereitenden Arbeiten zur Schließung des Bonner Lochs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Wie die Stadt mitteilte, wird ab kommender Woche eine Gerüstbrücke über das Bonner Loch gebaut, die Fußgänger in der Poststraße zwischen Maximilianstraße und Bahnhof führt, damit das Baufeld für die Herstellung der neuen Treppenanlage in der Poststraße zur Verfügung steht.

Für die Fußgänger bleibt auch während der rund dreimonatigen Bauzeit für die Treppenanlage ein 3,5 Meter breiter Fußweg. Sobald diese und eine weitere Treppe an der Straße Am Hauptbahnhof fertiggestellt sind, könne mit der Überbauung des Bonner Lochs begonnen werden.

Sputen sollte sich, wer sein Fahrrad auf dem Areal an der Poststraße abgestellt und angekettet hat. Die Bauherren bitten nochmals darum, die Räder diesen Samstag oder am Sonntag abzuholen. Nach der Änderung der Fußgängerführung können Fahrräder laut Stadt nur nach einer Anmeldung bei der Ten Brinke Gruppe abgeholt werden, weil sie sich dann innerhalb der Baustellenabsicherung befinden. Ein Ansprechpartner werde durch eine Beschilderung bekanntgegeben.

Inzwischen stehen Ersatzstandorte für Fahrräder im Umfeld des Hauptbahnhofs zur Verfügung. Und zwar direkt am Gleis 1, an der Maximilianstraße gegenüber dem Zentralen Omnibusbahnhof, in der Wesselstraße, im Cassiusgraben und an der Ecke Thomas-Mann-/Münsterstraße.