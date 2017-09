Einwöchiger Einsatz nach Hurrikan "Irma"

Bonn. Das Kriseninterventionsteam der Bonner Feuerwehr, das seit Montag in den von Hurrikan "Irma" getroffenen Gebieten in Florida im Einsatz ist, kehrt wohl an diesem Wochenende nach Bonn zurück.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.09.2017

In den vergangenen Tagen hat es vor allem deutsche Staatsbürger bei ihrer Rückkehr nach Deutschland sowie örtliche Behörden und Botschaften bei der Logistik unterstützt.

Nach ihrer Landung am Dienstag in Washington D.C. ging es für die Bonner um Teamleiter Rainer Franke direkt nach Miami. Die Bonner unterstützten und berieten Bundesbürger bei der Organisation der Heimreise, indem sie unter anderem Kontakte zu den Fluggesellschaften und den Reiseveranstaltern herstellten. Neben Telefonaten mit diversen Institutionen war vor allem das persönliche Gespräch mit Betroffenen und Angehörigen ein Aufgabenschwerpunkt.