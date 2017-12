Um nachhaltige Landnutzung soll es im Dezember auf einer Konferenz in Bonn gehen.

05.12.2017 Bonn. Am 19. und 20. Dezember kommt das "Global Landscapes Forum" nach Bonn. Bei der internationalen Konferenz mit über 1000 Teilnehmern soll über Möglichkeiten zur nachhaltigen Landnutzung diskutiert werden.

Eine internationale Konferenz in Bonn befasst sich am 19. und 20. Dezember mit Möglichkeiten zur nachhaltigen Landnutzung. Zum „Global Landscapes Forum“ werden mehr als 1000 Wissenschaftler, Politiker, lokale Akteure, Vertreter von Unternehmen, Banken und Nichtregierungsorganisationen aus allen Kontinenten erwartet sowie Experten von mehr als 45 internationalen Organisationen, wie die Veranstalter am Dienstag ankündigten.

Eine nachhaltige Nutzung von Böden und Landschaften sei nicht nur entscheidend für die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung, sondern auch für Wasser- und Energieversorgung, Wirtschaft und Handel sowie für Gesundheit, Klimaschutz und Biodiversität, hieß es. Ein wachsender Bedarf an Nahrungsmitteln und Rohstoffen sowie Naturkatastrophen wie Waldbrände und Wirbelstürme hätten eine Krise der Landschaften hervorgerufen. Im Mittelpunkt der Bonner Konferenz stehen Strategien, unkonventionelle Initiativen und neue technologische Instrumente zur Lösung der Krise.

Das „Global Landscapes Forum“ fand auf Initiative der Weltbank und des UN-Umweltprogramms UNEP erstmals 2013 in Warschau statt. Die Organisation will den Kampf gegen den Klimawandel und die Agenda für nachhaltige Entwicklung verbinden, wie es hieß. Ziel ist es, 148 Millionen Hektar geschädigter Flächen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu sanieren. (epd)