Aktion zu Weltfriedenstag

Bonn. Die Evangelische Kirchengemeinden beteiligen sich an einem europaweiten Aufruf zum Weltfriedenstag. Dazu lassen auch die Bonner Gemeinden am Freitag stadtweit die Glocken läuten.

Der Evangelische Kirchenkreis Bonn schließt sich einem europaweiten Aufruf zum Glockenläuten am Weltfriedenstag an. Dazu erklärt Pfarrerin Stefanie Graner, Bonner Synodalbeauftragte für den Konziliaren Prozess: "Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 soll am internationalen Friedenstag am 21. September 2018 mit einem europaweiten Glockenläuten ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben gesetzt werden. Erstmals in der Geschichte sollen europaweit kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam läuten und damit ein starkes Signal des Friedens senden."

Die Glocken sollen an diesem Freitag von 18 bis 18.15 Uhr läuten. Damit erinnert das Themenjahr auch an das Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren, den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren und das unermessliche Leid, das diese Kriege über den Kontinent brachten. Auch der Evangelische Kirchenkreis Bonn beteiligt sich an diesem europaweiten Glockenläuten, erklärt die Pfarrerin an der Friedenskirche in Bonn-Kessenich, Stefanie Graner.

Die Apostelkirche Tannenbusch, die Friedenskirche Kessenich, die Johanniskirche Duisdorf, die Kreuzkirche in der Innenstadt, die Lukaskirche in der Nordstadt, die Lutherkirche in Poppelsdorf und die Matthäikirche in Lengsdorf werden sich beteiligen. Gleichzeitig laden diese Gemeinden um 18.00 Uhr zu einer Friedensandacht ein.