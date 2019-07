Nach Kritik aus den Parteien

Bonn. Die Stadt Bonn hat das Jahr 2018 mit einem unerwarteten Überschuss abgeschlossen. Nach Kritik aus verschiedenen Fraktionen will die Stadtkämmerei die Genauigkeit ihrer Prognosen verbessern.

Die Stadtkämmerei will an der Genauigkeit ihrer Haushaltsprognosen arbeiten. „Wir werden versuchen, uns zu verbessern“, kündigte Amtsleiter Michael Schütte am Mittwochabend im Finanzausschuss des Rates an. Die Stadt hatte das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 10,3 Millionen Euro abgeschlossen, obwohl ein Defizit von 63 Millionen eingeplant war. Auch das Vorjahr war mit einem unerwarteten Plus zu Ende gegangen – in Höhe von 59 Millionen. Der Kritik der Linksfraktion an diesen Differenzen schlossen sich im Ausschuss auch FDP und Sozialliberale an.

Kämmereileiter Schütte führte zur Erklärung einmalige Sondereffekte, Wertberichtigungen und die stark schwankenden Steuereinnahmen an. Im landesweiten Prognosespielraum für die Steuern bewege sich die Bonner Kämmerei „eher konservativ und vorsichtig“. Schütte will nun eine Abweichungsanalyse der vergangenen zehn Jahre starten und die Erfahrungen anderer vergleichbarerer NRW-Städte abfragen.