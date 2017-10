Bonn. Im Helmholtz-Gymnasium in Bonn-Duisdorf ist am Dienstagmorgen eine giftige Chemikalie ausgelaufen. Die Schule wurde zeitweise komplett geräumt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.10.2017

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bonn sind am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr mit einem Großaufgebot zum Helmholtz-Gymnasium in Bonn-Duisdorf ausgerückt. Im Bereich des Chemie-Labors war eine giftige Chemikalie ausgetreten, so Martin Haselbauer, Sprecher der Bonner Feuerwehr. Die Schule wurde zeitweise komplett geräumt.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um das Labor ab. Sie sicherten den Stoff, nahmen ihn fachgerecht auf, damit er im weiteren Verlauf dann fachgerecht entsorgt werden könne, erklärte Haselbauer. Aufgrund des giftigen Stoffes hatten in einen speziell abgesicherten Bereich nur Einsatzkräfte mit speziellen Schutzanzügen Zutritt. Als diese zurückkamen, wurden sie zudem vorsorglich mit ihren Anzügen abgeduscht, so der Feuerwehrsprecher weiter.

Vier Personen, die im Bereich des Chemielabors tätig waren, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht und dann zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

ABC-Alarm im Bonner Helmholtz-Gymnasium Foto: Axel Vogel Die Feuerwehr ist nach einem ABC-Alarm an das Helmholtz-Gymnasium ausgerückt.

Foto: Axel Vogel Mit speziellen Schutzanzügen sicherten die Einsatzkräfte die Chemikalie.

Foto: Axel Vogel Die Schule wurde komplett geräumt.

Foto: Axel Vogel Das Gebiet um die Schule wurde abgesperrt.

Foto: Axel Vogel Die Polizei sicherte das Gelände ab.

Foto: Axel Vogel Die Feuerwehr ist mit spezieller Ausrüstung zum Helmholtz-Gymnasium ausgerückt.

Foto: Axel Vogel Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Bei der ausgetretenen Chemikalie handelt es sich laut Haselbauer um Benzochinon. Von dem festen, pulverförmigen Stoff ist eine Menge zwischen 25 und 50 Gramm ausgetreten. "Wenn dieser aufgewirbelt und eingeatmet wird, ist er giftig", erklärte er.

Der Zwischenfall sei in der Pause passiert, so Schulleiterin Dorothee von Hoerschelmann. "Die Kinder waren alle draußen und in keinem Moment gefährdet". Ihren Angaben zufolge hatten sich insgesamt fünf Lehrer vorgenommen, die Chemiesammlung aufzuräumen. Dabei habe sich ein Brett in einem Schrank gelöst, woraufhin der Glasbehälter zu Boden fiel und zersplitterte. Infolgedessen sei der Stoff ausgetreten.

Die Schule wurde zeitweise komplett geräumt, die Schüler wurden auf den Sportplatz gebracht. In den Nebengebäuden konnte der Unterricht aber zeitnah wieder fortgesetzt werden. Das Hauptgebäude, wo sich auch das Labor befindet, blieb noch länger gesperrt. Erst gegen 11.45 Uhr konnte der Betrieb an der gesamten Schule weitergehen, so die Schulleiterin.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 65 Einsatzkräften vor Ort.