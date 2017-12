Verspätungen im Bahnverkehr

Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis am Bonner Hauptbahnhof kommt es zurzeit zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.12.2017

Der Bonner Hauptbahnhof war nach Angaben der Deutschen Bahn wegen eines Notarzteinsatzes am frühen Abend gesperrt. Die genauen Auswirkungen auf den Bahnverkehr konnte die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben anfangs noch nicht abschätzen. Die Streckensperrung dauerte bis 17.45 Uhr. In der Folge kam es zu Verspätungen und Teilausfällen.

Nach ersten Informationen wurde eine verletzte Person aus dem Gleisbett gerettet. Der Vorfall ereignete sich an Gleis 3. Betroffen waren unter anderem der Regionalexpress 5, die Regionalbahn 30 und die S-Bahn 23. Um das Pendleraufkommen über die Strecke der S23 aufzufangen, waren zehn Taxis der Taxizentrale Bonn zwischen dem Hauptbahnhof und Bonn-Endenich und Bonn-Nord im Einsatz.