Mehrere hundert Euro gestohlen

Bonn. Eine 56-Jährige und ihr Begleiter stellten in einem Bonner Kaufhaus einen Handtaschendieb. In der Tasche befanden sich mehrere hundert Euro. Der Täter ist bei der Polizei bereits bekannt.

Von Sofia Grillo, 07.07.2017

Ein Handtaschendieb konnte am frühen Donnerstagabend direkt nach seiner Tat in einem Bonner Kaufhaus gestellt werden. In der gestohlenen Handtasche befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld. Laut Polizei ist der Täter schon wegen mehrerer gleicher Fälle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt.

Gegen 18.50 Uhr merkte eine 56-jährige Kundin eines Kaufhaus in der Poststraße, dass ihre Handtasche weg war. Sie hatte sie bei einer Umkleidekabine auf den Boden gestellt. Ihr Begleiter beobachtete kurze Zeit später einen Mann, der die Geldbörse aus der Tasche der Frau in der Hand hielt. Sie sprachen ihn an und hielten sie mit mehreren Kaufhausmitarbeitern fest, bis die Polizei eintraf.

Die Beamten bestätigten, dass es sich um die entwendete Geldbörse handelte und gaben sie samt gestohlener Tasche der 56-Jährigen zurück. Der 43-Jährige Dieb ist nach Kenntnis der Polizei obdachlos. Er wurde vorläufig festgenommen, das Kriminalkommissariat ermittelt jetzt gegen ihn.