Rockmusik 60+

BONN. Die Bonner Music Academy will mit einem neuen Angebot auch die Generation 60+ erreichen. Deshalb gründen sie nun einen Rockchor für Senioren.

Von Leif Kubik, 21.03.2018

Der Traum vom Musikmachen, von der großen Bühne ist mächtig, glaubt man bei der bundesweit vertretenen Musikschul-Kette „Music Academy“. Und zwar generationsübergreifend. Daher haben die Macher sich vorgenommen, nun auch vermehrt die Zielgruppe der sogenannten „Best Ager“ – also Menschen, die das 60. Lebensjahr hinter sich gelassen haben – anzusprechen. Das Angebot „Rockchor 60+“ richte sich an alle, die mit der Musik der Beatles, Rolling Stones, von Tina Turner oder Aerosmith aufgewachsen seien, erläuterte der Schirmherr der Aktion Dieter Falk bei einer Pressekonferenz in Bonn.

Der Projekt-Pate, der beispielsweise auch die in den frühen 90er Jahren erfolgreiche Pop-Formation „Pur“ produziert hat, brachte im vergangenen Jahr gemeinsam mit Texter Michael Kunze das Pop-Oratorium „Luther“ auf die Bühne: „Viele der rund 3000 Teilnehmer waren älter als 60 Jahre“, erinnerte er sich. Das habe ihn darin bestärkt, nun das neue Projekt der Musikschulkette zu unterstützen.

Nicht nur der Pate, auch die Crew der Music Academy baut bei der Aktion auf einem vorausgegangenen Projekt auf: Im letzten Jahr habe man das Projekt „Rockband 60+“ initiiert, an das man nun mit dem Chor anknüpfen wolle, so der Leiter der Bonner Niederlassung Steve Stevens. Zur Teilnahme brauche man keine besonderen Vorkenntnisse, so die Veranstalter: Anfänger und Profis seien gleichermaßen willkommen, Notenkenntnisse seien nicht notwendig. Wichtig sei einzig, die Freude an der Musik und an regelmäßigen Auftritten.

In Bonn will Vera Georgieva den Chor leiten: Die Dozentin der Music Academy wurde in Bulgarien und Deutschland ausgebildet; ihr Schwerpunkt ist Jazz- und Popgesang. 2015 machte Georgieva eine Fortbildung zur Chorleiterin an der Bundesmusikakademie in Wolfenbüttel; in der Region leitet sie aktuell zwei Chöre. Starten soll das Programm an jedem der 16 Standorte an einem anderen Datum; in Bonn ist die sogenannte „Kick-Off-Probe“ für den 11. April angesetzt. Interessenten erfahren ab 19 Uhr im Zentrum für Betreuung und Pflege im Lievelingsweg 90 alles Wissenswerte rund um den Chor. Die Kosten sollen bei 35 Euro pro Monat liegen.