Hubschrauber und Rettungsboot im Einsatz

Bonn. Die Bonner Feuerwehr hat am frühen Mittwochmorgen eine Person aus dem Rhein gerettet. Auf Höhe der Beethovenhalle hatte sich diese an einem Schiff festgehalten. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2019

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Leitstelle Bonn eine im Rhein treibende Person gemeldet. Nach Angaben des Anrufers sollte sich diese im Bereich der Rampe unterhalb der Beethovenhalle befinden.

Die Polizei sowie die alarmierten Kräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst konnten die Einsatzstelle auf ein am Steiger liegendes Fahrgastschiff eingrenzen. Die Person war laut Feuerwehr in der Lage, sich dort aus eigener Kraft am Bug des Schiffes festzuhalten.

Kurze Zeit später erfolgte die Rettung durch die Besatzung eines Mehrzweckbootes. Ein über dem Stadtgebiet kreisender Hubschrauber der Polizei unterstützte die Rettung aus der Luft. An der Rampe erfolgte die Übergabe an den Rettungsdienst und der Transport in ein Krankenhaus.

Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst Bonn. Die ebenfalls alarmierten Kräfte aus dem Rhein-Sieg-Kreis konnten den Einsatz nach der ersten Rückmeldung abbrechen. Die Rettungsaktion war um 3.40 Uhr beendet. Weshalb sich die Person am frühen Morgen im Rhein befand, ist nach Angaben der Polizei bislang noch ungeklärt.

Weitere Informationen folgen.