Noteinsatz in Gronau

Mit 30 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr in Bonn aus.

Bonn. Noch einmal gutgegangen ist ein Wohnungsbrand im Bonner Stadtteil Gronau. Die Feuerwehr hat eine Frau mit zwei kleinen Kindern und einen weiteren Bewohner vor Flammen und Rauch gerettet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2018

Mit 30 Einsatzkräften rückte die Bonner Feuerwehr am Donnerstagmittag um 12.07 Uhr aus, um einen Wohnungsbrand am Rheinweg in Gronau zu löschen. Unterstützt wurde sie dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Kessenich.

Im zweiten Obergeschoss eines Hauses ist aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, retteten sie zunächst eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern. Kurze Zeit später holten sie einen weiteren Bewohner aus dem bereits völlig verrauchten Treppenhaus. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Den Brand konnten die Einsatzkräfte anschließend erfolgreich löschen. Zeitgleich kontrollierte ein Trupp der Feuerwehr, ob sich weitere Personen im Haus befanden - was zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall war.