Brandwehr in Bonn

Bonn. Die Brandretter blicken beim Jahresempfang auf ihre Einsätze 2017 zurück. Die Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren sind leicht gestiegen.

Von Sophia Rogalla, 02.12.2017

Bezirksbürgermeisterin Brigitta Poppe-Reiners hat im Oxford Club Bonn zum Jahresempfang der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr eingeladen. Neun Feuerwehrmänner wurden geehrt. Jochen Stein, Leiter der Berufsfeuerwehr Bonn, blickte auf die Klimakonferenz als besondere Herausforderung zurück. 237 Einsätze ist die Feuerwehr bis dato in diesem Jahr gefahren. Das ist ein kleiner Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. „Dagegen angestiegen sind in diesem Jahr die Mitgliederzahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr“, sagte Poppe-Reiners. 243 Freiwillige waren 2017 regelmäßig im Einsatz.

Damit stehe die Stadt Bonn gut da, denn in vielen Kommunen würden Freiwillige händeringend gesucht, fuhr sie fort. „Einem Nachwuchsförderungsprojekt, das zwar außerhalb des Bezirkes durchgeführt wird, möchte ich heute Abend ebenso besondere Beachtung schenken“, sagte Poppe-Reiners. Seit April diesen Jahres betreut die Freiwillige Feuerwehr in Bad Godesberg die Kinderfeuerwehr. Hier würden die Kleinen an die Aufgaben und Verantwortung der Feuerwehr herangeführt werden.

Größte Herausforderung war Weltklimakonferenz

Die größte Herausforderung der freiwilligen und hauptamtlichen Wehrleute war die Weltklimakonferenz im November. Zwei Wochen lang sicherte die Feuerwehr die Sicherheitszonen und die Übergangspunkte. „Die Schwierigkeit war dabei vor allem der lange Zeitraum des Einsatzes bei nur sehr kurzer Vorbereitungszeit“, resümierte Feuerwehrchef Jochen Stein. Er freute sich, dass größere Koordinationsprobleme, die bei so großen Veranstaltungen oft aufträten, ausgeblieben seien und die Konferenz friedlich verlaufen ist.

Typische Einsätze bei Unwetter sind der Feuerwehr in diesem Jahr größtenteils erspart geblieben. Trotzdem habe man sich auf die Zukunft vorbereitet: „Unwetter und Überschwemmungen werden wiederkommen“, so Stein. Er verwies auf die Wachpegelalarmsysteme, die vor Kurzem am Lengsdorfer und Dransdorfer Bach in-stalliert wurden. Diese würden nicht nur die Feuerwehr frühzeitig auf drohende Überschwemmungen aufmerksam machen, sondern dienten auch den Anwohnern, sich rechtzeitig vorzubereiten.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften

Geehrt wurden in diesem Jahr 14 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr für ihre langjährigen Dienste. Das Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz erhielt Hauptbrandmeister Hans Kader aus der Löscheinheit Bonn-Mitte für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft. Thomas Nelles, Sascha Wiemar und Ulrich Flohr erhielten das Silberne Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft, Michael Meyer und Frank Glinski das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für 35 Jahre. Ebenso ausgezeichnet wurden Uwe Karp für 40 Jahre Mitgliedschaft und Hans-Josef Hoffmann, Heinz-Peter Scholz und Paul Gräf für 50 Jahre Mitgliedschaft.