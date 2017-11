Große Gala im GOP

Bonn. Mit einer Galaveranstaltung im GOP-Varieté-Theater hat sich Robin Good, der gemeinsame Familienfonds von Caritas und Diakonie, bei seinen Freunden und Förderern bedankt - ein Abend mit Artistik, Kabarett und Musik.

Von Stefan Hermes, 29.11.2017

– und zwar für die Möglichkeit, bereits im zehnten Jahr erfolgreich Akuthilfe für Bonner Kinder in Not leisten zu können. Denn es brauche „eine ganze Stadt, um etwas gegen Benachteiligung und Armut zu tun“, sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan als Schirmherr von Robin Good und drückte den zahlreichen Unterstützern, Paten und Kooperationspartnern seinen Dank mit dem Wunsch aus, „dass sich die Erfolgsgeschichte auch in den kommenden Jahren fortsetzt“.

Nahezu 3000 Familien konnte Robin Good seit seiner Gründung vor zehn Jahren mit insgesamt etwa 700 000 Euro auf schnelle und unbürokratische Weise helfen, wenn Eltern die Schulmaterialien oder die warme Winterkleidung für ihre Kinder nicht mehr bezahlen konnten, wenn das Geld für die Reparatur einer Waschmaschine fehlte oder auch ein Kinderbett dringend benötigt wurde.

„Mit Robin Good stellen wir uns an die Seite der Bedürftigen und machen uns stark für eine Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben. Deshalb helfen wir Familien in Not direkt und schnell, unabhängig von Nationalität, Geschlecht und Religionszugehörigkeit“, ist eine Prämissen des Bonner Familienfonds.

„Dass wir nun unser Zehnjähriges so opulent feiern können“, freute sich Diakonie-Geschäftsführer Ulrich Hamacher, „ist der großzügigen Einladung und Unterstützung von GOP und Telekom zu verdanken“. Dem pflichtete Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider bei.

Doch so konnte sich Robin Good bei den etwa 250 Gästen, den Spendern sowie den Vertretern der Robin-Good-Kooperationspartner für ihr Engagement mit einem unterhaltsamen Abend bedanken, der nach einem famosen Intro des Jazzchors der Universität Bonn von Künstlern des GOP mit Akrobatik, dem Springmaus-Theater mit einem kurzen Einblick in sein neues Programm sowie mit Folk-Rock von Mr. Bones gestaltet wurde.

Auch an das Spendensammeln wurde an diesem Abend gedacht: So waren im Foyer gesponserte Preise ausgestellt, auf die während des ganzen Abends geboten werden konnte. Da konnten neben Fahrrad (Mindestgebot 300 Euro) und Smartphone (400 Euro) auch ein Abendessen mit dem OB (800 Euro) oder dem Schauspieler und Komiker Bernhard Hoëcker (200 Euro) zugunsten von Robin Good ersteigert werden.