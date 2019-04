3175 Fahrraddiebstähle in 2018

Im Kampf gegen die Fahrraddiebe setzt die Polizei nicht nur auf Repression, sondern auch auf Prävention. Zu allererst sollte jeder die Rahmennummer seines Fahrrads notieren. Diese befindet sich am Lenkerkopf, am Rahmensitzrohr unterhalb des Sattels, auf der Unterseite des Tretlagers oder auf der Gepäckträgerplatte. Der Vorteil: Das Rad kann dem Besitzer eindeutig zugeordnet werden. Außerdem werden die Daten an alle Schengenstaaten weitergegeben.

Auch individuelle Merkmale und Fotos des Rades können helfen. Beschädigungen, Aufkleber, Umbauten helfen den Ermittlern, das Rad zu identifizieren. Zusätzlich sollte man es codieren lassen, in Bonn ist dies beim ADFC möglich (02 28/6 29 63 64). Fotos können außerdem im landesweiten Internetportal der Polizei veröffentlicht werden unter: http://www.polizei.nrw/fahndungen.

„In einer dunklen Seitenstraße ist die Chance deutlich höher, dass ein Fahrrad gestohlen wird“, erklärt die 44-jährige Leiterin der neu gegründeten Ermittlungsgruppe „Bike“. So sollte das Rad stets an belebten Plätzen abgestellt und nach Möglichkeit an Pfosten, Laternen oder Ähnlichem befestigt werden. Generell sollte man hochwertige Schlösser nutzen, so der Tipp. Die Richtlinie: Zehn Prozent des Radkaufpreises sollten Besitzer in die Sicherung investieren. Und: „Zwei Schlösser bringen doppelte Sicherheit“, ergänzt Polizeisprecher Simon Rott.

Darüber hinaus sollten diejenigen, die etwas beobachtet haben, die Polizei informieren. „Wir sind immer auf Hinweise angewiesen“, sagt die EG-Leiterin. Wie teuer das Rad war, hat nach Erfahrung der Ermittler übrigens keinen Einfluss. „Gestohlene Räder variieren in Preis und Wert total.“