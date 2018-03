Diskothek gibt auf

BONN. Der Club "Kreuzberg - Club & Kultur" schließt seine Türen. Die Bonner Partygemeinde reagiert mit zunehmender Sorge um Tanzmöglichkeiten. Der Betreiber erklärt seine Entscheidung.

Von Laszlo Scheuch, 05.03.2018

Die Bonner Club-Szene ist schon bald um eine Tanzmöglichkeit ärmer: Im "Kreuzberg - Club & Kultur Bonn" steigt schon am 1. April die letzte Party. Das gaben die Clubinhaber über Facebook bekannt.

"Es läuft nicht mehr so gut", sagte Betreiber Raphael Däumichen auf GA-Anfrage. Angefangen hätte das schon vor gut einem Jahr. Damals zog das Kreuzberg von der Kasernenstraße an den Bertha-von-Suttner-Platz. "Am alten Standort waren im Nachbarhaus ursprünglich nur Bürogebäude. Dann wurde es verkauft und der neue Mieter richtete Air-BnB-Wohnungen ein.

Von da an habe es regelmäßig Beschwerden über Lärm gegeben. "Ich habe mich dann für den Umzug entschieden, obwohl mein Herz sehr am alten Standort hing", so Däumichen. Mit dem Umzug sei die Atmosphäre des Clubs verloren gegangen. Gäste blieben aus, Veranstalter sagten ab. Nicht zuletzt, weil es auch am neuen Standort Lärmbeschwerden von Nachbarn gab. Däumichen: "Es ist typisch Bonn. Es gibt Menschen, die ziehen in die Innenstadt und wundern sich dann über etwas Lärm."

Somit verliert die Bonner Innenstadt erneut einen Club. Erst im vergangenen Jahr hatte das "Tante Rike" in der Maximilianstraße seine Türen geschlossen. Das Kreuzberg war in der Szene vor allem für seine Afterhour-Partys bekannt. So konnte früher jeden Sonntag auch nach 6 Uhr noch getanzt und gefeiert werden. "Am neuen Standort durften aber aus Lärmschutzgründen keine Afterhour-Partys mehr steigen", erzählt Däumichen. Die Hip-Hop und RnB-Partys seien bis zuletzt gut gelaufen, doch "davon allein kann man nicht überleben".

Auf Facebook wird das Aus des Kreuzbergs schon jetzt betrauert: "Was haben wir bei euch für Raves erlebt. Danke dafür und euch alles Gute", kommentiert etwa Peter Bonn. "Ich werde die Zeit ob im alten oder neuen Kreuzberg so vermissen", schreibt Jessie Johnson. Vor allem aber sorgen sich die User um die Bonner Club-Szene. Nach dem Aus der Tante Rike und nun des Kreuzbergs halte nur noch die N8lounge die Fahne hoch, schreibt Christian Landeck, Sascha Franck drückt es noch drastischer aus: "Bonn stirbt aus".

Raphael Däumichen hat die jüngste Entwicklung dazu veranlasst, von Bonn nach Berlin zu ziehen. "Das hätte ich nicht getan, wenn ich weiter von meinem Club hätte leben können." Das Kreuzberg jedenfalls wird es auch an anderem Ort in Bonn nicht mehr geben. Seine rund sechsjährige Geschichte endet also am 1. April.