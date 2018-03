Verkehrsführung in der Innenstadt

BONN. Seit Januar ist der Bonner City-Ring gekappt, nun plant die Stadt weitere Änderungen bei der Verkehrsführung. Für eine zusätzliche Radspur soll eine Busspur weichen.

Die Stadt will die Kappung des City-Rings künstlich aufrechterhalten, um Erkenntnisse über die Auswirkungen des Verkehrs zu bekommen. Auch die Linksabbiegerspur am Belderberg soll erhalten bleiben. Die baubedingte Sperre an der Maximilianstraße soll vorerst über den April hinaus beibehalten werden.

Über diesen Vorschlag soll der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 20. März entscheiden. Eine weitreichende Änderung ist zwischen Martinsplatz und den Straßen Am Hof und Rathausgasse geplant. Die bisherige Busspur soll künftig nur Radfahrern in umgekehrter Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Die Busse teilen sich die Spur mit den Autofahrern.