Wöchentliches „Savoir-vivre“ in der Altstadt

Bonn. Der Bonner Cercle français feiert sein 15-jähriges Bestehen. Der gelernte Dolmetcher Josef Hilgert hat den Kreis ins Leben gerufen, um seinen Teilnehmern die französische Sprache und Lebensart nahe zu bringen.

Von Stefan Hermes, 25.10.2017

„Nach einer Herztransplantation wird Stéphane von schrecklichen Alpträumen geplagt. Als gleichzeitig noch mehrere grausame Morde passieren, weiß er Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinander zu halten …“, so beginnt die Kurzfassung des französischen Lernthrillers „Sans cœur“, den die zehn Senioren des Bonner Cercle français gemeinsam mit dem Initiator des Französisch-Zirkels, Josef Hilgert (84), zurzeit lesen. Jeden Dienstagvormittag treffen sich mal mehr, mal weniger der im Moment zehn Frauen und Männer zu einem Lern- und Gesprächskreis der meist mit einem „bise“, dem in Frankreich üblichen Wangenkuss zur Begrüßung beginnt und sich dann zwei Stunden in entspannter Atmosphäre mit französischer Lektüre und Konversation beschäftigt. Manchmal gibt es zum Abschluss auch noch ein Gläschen Crémant.

Während mit zunehmender Globalisierung und Digitalisierung die Welt immer anglophoner und damit die französische Sprache als verbindendes Element einer Reihe von Ländern quer über den Globus in den Hintergrund drängt, ist es nicht nur das offizielle Institut français, das sich mit weltweit über 200 Einrichtungen für die Verbreitung der französischen Sprache und Kultur sowie für die Weiterentwicklung des interkulturellen Austauschs einsetzt. Es sind auch solche Initiativen, wie die des gelernten Dolmetschers Hilgert, die nun auf ihr 15-jähriges Bestehen zurückblicken kann.

Er hat aus seinem Beruf ein Hobby gemacht, das ihm viel Freude und Anerkennung seiner Kursteilnehmer beschert. Seit bald 70 Jahren lebt Hilgert mit der französischen Sprache. Die ersten Berührungen hatte er mit den in Andernach nach dem Zweiten Weltkrieg stationierten französischen Soldaten. Sie kamen in dem elterlichen Gemischtwarenladen einkaufen und Josef wurde zum Übersetzen gerufen. Daraus wurde dann sein Beruf. Heute ist es ihm ein Anliegen, Senioren die Möglichkeit zu bieten, einst erworbene Französischkenntnisse aufzufrischen oder zu erweitern.

Noch heute sind Teilnehmer der ersten Stunde in seinem Cercle français mit Freude dabei. „Der Dienstag ist mir heilig. Ich versuche kein Treffen zu verpassen“, sagt eine der Teilnehmerinnen. Wobei Hilgert nicht nur den didaktischen Teil der Zusammenkunft gestaltet, sondern darüber hinaus auch großen Wert auf das französische „Savoir-vivre“ legt, die Art, wie es Franzosen verstehen, zu leben. Das zeigt sich in vielen kleinen Festen und Feierlichkeiten, in denen die frankophilen Senioren im Betreuungszentrum der Bonner Altstadt zusammenkommen. Im Moment sind zwei Plätze frei. Interessierte können Josef Hilgert unter 02 28/9 76 84 00 anrufen oder eine E-Mail schreiben an: josefhilgert@web.de.