BONN. Bereits zum vierten Mal hat das Bundesernährungsministerium Projekte ausgezeichnet, die dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Zu den diesjährigen Preisträgern gehört auch der Bonner "Cassius Garten".

Mit dem Bundespreis "Zu gut für die Tonne!" hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin unter anderem das Bonner Restaurant "Cassius Garten" ausgezeichnet. Das vegetarische Restaurant an der Poststraße in der City berechnet die Speisen nach Gewicht, um Abfall zu sparen. Klöckners Ministerium hat nun zum vierten Mal herausragende Projekte ausgezeichnet, die dazu beitragen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Dazu zählen Restaurants, Supermärkte und Einzelpersonen.