Die letzten 223 Touren

Bonn. Bonns größtes Cabrio, ein umgebauter Linienbus, wird zum Ende dieses Jahres ausgemustert. Von Mitte April bis Anfang November soll der Bus noch etwa 223 Stadtrundfahrten unter dem Thema „Bonn gestern, heute, morgen“ fahren.

Von Charlotte Göbel, 16.04.2019

Nach acht Jahren, über 609.000 gefahrenen Kilometern und zehntausenden transportierten Gästen heißt es: Abschied nehmen von einem Bonner Touristenmagnet. Der Cabrio-Bus, den eine auffällige Werbung für den General-Anzeiger ziert, fährt seine letzte Saison. Noch insgesamt 223 Touren - mit dem Thema „Bonn gestern, heute, morgen“ - sind zwischen Mitte April und Anfang November geplant.

In der Vergangenheit häuften sich technische Ausfälle sowie altersbedingte Schäden, wie die Stadt Bonn mitteilt. Das Fahrzeug ist somit nicht mehr dauerhaft einsetzbar und kann zudem nicht auf die in der Innenstadt geforderte Schadstoffklasse aufgerüstet werden. Die Stadtwerke Bonn haben sich daher entschieden, den Bus in seinen wohlverdienten Ruhestand zu schicken.

Im vergangenen Jahr haben knapp 50.000 Menschen an den Stadtrundfahrten teilgenommen, die Touren waren zu mehr als 70 Prozent ausgelastet. Auch dieses Jahr ist der Andrang enorm: Die Große Stadtrundfahrt am Ostersamstag um 14 Uhr ist bereits ausgebucht, eine zusätzliche Tour wird daher am selben Tag um 11 Uhr angeboten.

Melanie von Seht, Leiterin der Bonn-Information, ist sich sicher, dass auch im kommenden Jahr Stadtrundfahrten angeboten werden. Laut Victoria Appelbe, Wirtschaftsförderin der Stadt Bonn, laufe die Suche nach einem neuen Partner bereits auf Hochtouren. Das nächste Jahr wird generell sehr spannend, denn der Geburtstag von Ludwig van Beethoven jährt sich zum 250. Mal und dieses Jubiläum wird unter dem Titel „BETHVN2020“ in Bonn groß gefeiert.

Einen Überblick über alle Termine dieser Saison finden sich hier.