Jahresbilanz der Verbraucherzentrale

BONN. Die Bonner Beratungsstelle der Verbraucherzentrale hat ihre Jahresbilanz vorgestellt. Die Tricks um gutgläubige Menschen abzuzocken sind vielfältig.

Von Leif Kubik, 06.06.2018

12 388 Anfragen von ratsuchenden Verbrauchern hat die Bonner Beratungsstelle der Verbraucherzentrale im Jahr 2017 bearbeitet: Haustürgeschäfte für Fernsehen, Telefon und Internet sowie Abzocke von Inkasso-Unternehmen waren dabei wichtige Themenfelder. Aber auch überteuerte Rechnungen von Schlüsseldiensten, vorgeblich kostenlose Apps oder Roaming-Aufschläge für die Handynutzung im EU-Ausland beschäftigten die Mitarbeiter. Das berichtete das Team von Leiterin Susanne Bauer-Jautz am Dienstag anlässlich eines Pressetermins zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die häufigsten Verbraucherprobleme betrafen mit 23 Prozent den Telefonbereich, gefolgt von Dienstleistungen mit 19, Finanzen mit 18, Energie mit elf und Konsumgütern mit neun Prozent. Vor allem Haustürgeschäfte, insbesondere des Anbieters Unitymedia, standen 2017 im Fokus: Teilweise sei die Dreistigkeit kaum zu überbieten gewesen, berichtete Yvonne Schürmann, die im Team der Bonner Verbraucherschützer für Telekommunikationsthemen verantwortlich ist. So berichtete sie von einem Fall, in dem eine 75-jährige Dame gerade die Handwerker im Hause gehabt habe und drei Männer sich kurzerhand durch die offene Türe zu diesen gesellten und massiven Druck zu einem Vertragsabschluss ausübten.

Betrug am Telefon

Der Anteil finanzschwacher Menschen oder von Flüchtlingen unter den Beratungssuchenden steige kontinuierlich an, erläuterte Bauer-Jautz. Exemplarisch präsentierte die für Finanzthemen verantwortliche Ute Krüger das Schreiben eines Inkassobüros, das für einen mangels Deckung geplatzten Lastschriftauftrags, anstelle des ursprünglichen Betrags von 21,94 Euro, satte 141,84 Euro kassieren wollte.

Eine häufige Masche scheint auch nach wie vor noch der Vertragsabschluss per Telefon zu sein: Wer aufgrund eines solchen Gespräches Post bekommt und der Meinung ist, nie einen Vertrag abgeschlossen zu haben, sollte das Schreiben dennoch besser nicht komplett ignorieren: Sonst werde der Vorfall möglicherweise zu Unrecht an die Schufa weitergeleitet, so Krüger. Nur, wenn man dem Unternehmen mitteile keinen Vertrag abgeschlossen zu haben, dürfe dieses die Informationen nicht weiterreichen.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Verbraucherschützer ist auch die Energieberatung: „Hier kommen die meisten Kontakte auf unseren Veranstaltungen zustande“, erklärt Energieberater Stephan Herpertz. Gut zwei Drittel der 3784 Gespräche würden dort angebahnt.