Veranstaltung im Telekom Dome

BONN. Die Besucher der Bonner Bautage im Telekom Dome nutzen die Gelegenheit zur persönlichen Beratung. Die Aussteller zeigen unter anderem Energiesparmöglichkeiten und innovative Baumaterialien.

Von Tabea Herrmann, 26.02.2018

Viele Gäste aus Bonn und dem Umland kamen am Wochenende zu den sechsten Bonner Bautagen in den Telekom Dome. Zahlreiche Aussteller hatten aktuelle Trends und Produkte aus den verschiedenen Gewerken mitgebracht. Auch die Verbraucherzentrale war mit ihrer Energieberatung vor Ort. Mehrere Vorträge an beiden Ausstellungstagen rundeten das Angebot der Bautage ab. Veranstalter Jörg Fetha war bereits am Samstag positiv gestimmt: „Wenn es bis Montag keine Beschwerden der Aussteller gibt, dann bin ich richtig glücklich.“

Viele Besuchern nutzten die Gelegenheit, sich zu bestimmten Themen zu informieren. Aber auch wer sich eine Übersicht verschaffen wollte, war bei den Bautagen am richtigen Ort, so wie ein Paar, das im Bonner Umland bauen möchte. Auch wenn es ohne Grundstück noch nicht viel Konkretes mit den Ausstellern zu besprechen gab, erfuhren die beiden Besucher „welche Themen wichtig sind und woran man vor und während des Baus denken muss“.

Auch wer nicht selber baue, sondern ein bestehendes Haus saniere, finde Ansprechpartner und Informationen, berichtete ein Paar aus Rheinland-Pfalz. Gerade die eher kleine Größe der Messe zeigte sich am Wochenende oft von Vorteil. Sie erzeugte eine gemütliche Atmosphäre, Besucher konnten sich in Ruhe beraten lassen. An fast jedem Stand waren Aussteller und Besucher ins Gespräch vertieft. Auch die Aussteller, die zum Beispiel Energiesparlösungen, innovative Baumaterialien, Gartengeräte, Bedachungen, Möglichkeiten der Baufinanzierung und Kamine vorstellten, waren mit den Bautagen zufrieden.