Ranking über Gehaltszufriedenheit

Bonn von oben: Das Bild zeigt das frühere Regierungsviertel mit den "Leuchttürmen" UN-Hochhaus und Posttower, Hauptarbeitgeber in der Stadt.

25.01.2017 Bonn. Arbeitnehmer in Bonn können sich freuen: Im deutschlandweiten Vergleich sind in der Stadt überdurchschnittlich viele Angestellte mit ihrem Gehalt zufrieden. Bonn landet im Ranking nur knapp hinter Stuttgart auf Platz zwei.

Eine aktuelle Auswertung des Bewertungsportals Kununu hat anhand von 120.000 Daten zur Gehaltszufriedenheit ein Ranking von 30 deutschen Städten aufgestellt. Die Skala reicht von eins (sehr unzufrieden) bis fünf (sehr zufrieden). Der Durchschnitt des Jahres 2016 liegt bei 3,42.

Außerdem ging aus der Studie hervor, dass die deutschen Arbeitnehmer im Jahr 2016 zufriedener mit ihrem Gehalt waren als noch 2015. Dies geht aus dem Jahresdurchschnitt hervor, der 2016 mit einem Gehaltszufriedenheits-Index von 3,42 deutlich über dem von 2015 lag (3,33).

Bonn auf Platz zwei

Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn macht in dem Rennen des Portals den zweiten Platz, ganz knapp hinter Stuttgart (3,63). Mit einem Gehaltszufriedenheits-Index von 3,61 liegt die Stadt am Rhein auch deutlich über dem Jahresdurchschnitt (3,42). Trotz der vergleichsweise kleinen Größe beherbergt die Stadt weiterhin viele namhafte Unternehmen wie zum Beispiel die Deutsche Post DHL oder die Deutsche Telekom.

Laut XING-Analyse leben in Bonn die meisten Doktoren deutschlandweit. Mit 4,4 Prozent aller Einwohner hat die Bundesstadt den höchsten Anteil an Promivierten. In Sachen Akademikeranteil landet Bonn mit 44,4 Prozent auf Platz vier, hinter Stuttgart (47,3 Prozent), München (46,7 Prozent) und Münster (44,6 Prozent).

Den dritten Platz des Rankings belegt Karlsruhe mit einem Wert von 3,56, gefolgt von Münster auf Platz vier (3,53) und München auf Platz fünf (3,52). Auch Frankfurt (3,51) und Köln (3,49) schaffen es unter die Top Ten und liegen damit über dem Durchschnitt. Das Schlusslicht mit einem unterdurchschnittlichen Gehaltszufriedenheits-Index von 3,17 ist Leipzig auf Platz 30.

Umfrage: So viel verdienen die Deutschen

Der Auslöser für die Prosieben-Umfrage 2015 war eine Liste, die den aktuellen Lohnspiegel einiger Berufe aufgelistet und verglichen hat.

Gehalt nicht der einzige Motivationsfaktor

"Das Gehalt ist längst nicht mehr der einzige Motivationsfaktor am Arbeitsplatz. Aber Geld motiviert nicht dauerhaft. Ein gutes Miteinander mit den Kollegen, ein attraktives Arbeitsumfeld und ein interessanter Aufgabenbereich sind auf lange Sicht genauso wichtig", so Johannes Prüller, Pressesprecher von Kununu.

Bewertungsportal Kununu Das Bewertungsportals Kununu kununu ist die größte Arbeitgeber-Bewertungsplattform in Europa. Mehr als 1,4 Millionen Bewertungen zu rund 300.000 Unternehmen bietet das Portal auf ihrer Website. Mitarbeiter, Bewerber und Lehrlinge - ob aktuelle oder ehemalige - bewerten Unternehmen in verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Karrierechancen und Gehalt. Täglich gehen knapp 1000 Bewertungen zu 500 Unternehmen auf der Plattform ein.

(Alexandra Mölleken)