Bonn. Mit 414 Songs schafft es die Stadt Bonn auf den fünften Platz im Deutschland-Ranking der meistbesungenen Städte. Auch wenn die meisten dieser Songs den Namen der Stadt nur kurz erwähnen, gibt es einige, in denen die Lebenskultur Bonns verewigt ist.

Von Tabea Richter, 09.01.2018

Songs über bekannte Städte verraten viel mehr über das Leben und die Geschichte der Stadt, als einige vermuten. Das in Kooperation der beiden Unternehmen Holidu und Musixmatch erstellte Ranking der meistbesungenen Städte der Welt und Deutschlands verrät, welche Städte besonders beliebt sind und wie viele Menschen damit Heimatgefühle oder besondere Erlebnisse verbinden. Überraschenderweise belegt Bonn hier eine Top-Platzierung.

New York steht mit derzeit 30.867 Songs wie Ed Sheerans "New York" oder Taylor Swifts Hit "Welcome to New York" auf Platz eins des internationalen Rankings. In Deutschland steht Berlin mit derzeit 6.012 Songs ganz oben und schaffte es sogar auf den vierten Platz der europäischen Hauptstädte.

Auch die Stadt Bonn konnte mit 414 Songs punkten und liegt damit auf dem fünften Platz innerhalb Deutschlands - sogar vor Köln. Die PR-Managerin von Holidu, Heike Müller, weißt darauf hin, dass alle Lieder den Namen der Stadt entweder im Titel tragen oder im Liedtext führen. Das nach Ermittlungen von Holidu und Musixmatch berühmteste und mit Abstand detaillierteste Lied über Bonn ist dabei der Bonn-Song.

Der Bonner Musiker und Filmemacher Jens Frisch schrieb den ersten Bonn-Song im Jahr 2014. Viele Bonner Bürger beteiligten sich an dem Chorgesang und Prominente aus Bonn stimmten mit ein. Der Song präsentiert die typischen Merkmale der Stadt, einschließlich des Rheinufers, des Siebengebirges, der Altstadt sowie der Universität und vermittelt ein gemeinsames Gefühl der Liebe zur Heimatstadt. Ende letzten Jahres wurde die vierte Version des Bonn-Songs mit Chartproduzent Guido Craveiro veröffentlicht. Das Video zu dem Song dient in erster Linie als Firmenfilm und kombiniert sonnige Fotos und Videos der Stadt mit Auftritten verschiedener Bonner Unternehmen.

Ein Song, der sich stark auf Bonns Gangsterszene konzentriert, stammt vom Rapper SSIO mit "Jungs ausm Barrio". In dem Song berichtet der gebürtige Bonner von seinen größtenteils kriminellen Erlebnissen mit den "Jungs" aus der Nachbarschaft. Neben den Liedern, die sich intensiv mit der Stadt beschäftigen, gibt es zahlreiche Lieder, in denen Bonn dann doch nur kurz erwähnt wird, beispielsweise in "Was ist passiert?!", von der 187 Straßenbande, BonezMC und LX Gzuz oder in "Single — Bilingual" von den Pet Shop Boys. In dem internationalen Hit der Pet Shop Boys heißt es: "In Brussel, Bonn or Barcelona, I'm in demand and quite at home there". Auch die Bonner Karnevalshits wie "Jeck op Bonn" dürfen auf keinen Fall bei der Aufzählung fehlen und sind ein wichtiger Teil der rheinischen Tradition.