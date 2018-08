Bonn/Berlin. Bonn will deutlich mehr Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn überzeugen. Die Bundesregierung fördert den Umbau beim Nahverkehr in fünf Modellstädten mit 130 Millionen Euro.

Die Stadt Bonn will bis 2020 mit knapp 40 Millionen Euro ihren öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv machen, dass deutlich mehr Autofahrer als heute auf Busse und Bahnen umsteigen und der EU-weite Grenzwert für Stickstoffdioxid deutlich unterschritten wird. Wie Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan bei der Vorstellung von Modellprojekten aus fünf deutschen Städten zur Luftreinhaltung am Dienstag in Berlin sagte, will die Bundesstadt unter anderem mit einem 365-Euro-Klimaticket für das ganze Jahr Bahnen und Busse als umweltschonende Alternative zum Auto bewerben. Zudem soll es für Unternehmen in Bonn einfacher werden, ihren Mitarbeitern Jobtickets anzubieten.

Bonn zählt neben Essen, Mannheim, Reutlingen und Herrenberg zu jenen fünf deutschen Modellstädten, deren Umbau beim ÖPNV der Bund für 2019 und 2020 mit insgesamt 130 Millionen Euro fördert. Alle fünf Städte wollen ihre Preise deutlich senken und das Angebot bei Bussen und Bahnen ausbauen. Bonn bekommt dabei mit 39,65 Millionen Euro mit Abstand den größten Anteil. Davon kommen 37,67 Millionen Euro (95 Prozent) vom Bund. Nach Essen gehen 21,22 Millionen für den Umbau ihres Nahverkehrs. Das Geld kommt aus einem Sofortprogramm für saubere Luft als Reaktion auf nicht eingehaltene Stickdioxid-Grenzewerte in vielen deutschen Städte in Folge des Diesel-Skandals.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonten bei der Vorstellung der Verkehrsprojekte in den fünf Modellstädten, man wolle Fahrverbote möglichst vermeiden. Auch Sridharan und seine vier Bürgermeister-Kollegen wandten sich gegen Diesel-Fahrverbote. Allerdings forderten sowohl Schulze wie auch Sridharan, unterstützt von Essener OB Thomas Kufen und Reutlingens Bürgermeisterin Ulrike Hotz, einen „deutlichen Beitrag“ der Autoindustrie – neben einem Software-Update auch eine Hardware-Nachrüstung. Scheuer ist ebenso wie die Autoindustrie gegen eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller.

Die Maßnahmen der fünf Modell-Städte in Beispielen Bonn Die Stadt Bonn will die Bürgerinnen und Bürger mit einem 365-Euro-Ticket dazu bringen, das eigene Auto stehen zu lassen und für nur einen Euro pro Tag auf Bus und/oder Bahn umzusteigen. Außerdem will die Stadt mit Unternehmen in Gespräche mit dem Ziel einsteigen, eine bessere Beteiligung an sogenannten Jobtickets zu erreichen. Dabei sollen Firmen dann nicht mehr gleich für 100 Prozent ihrer Belegschaft solche Jobtickets kaufen müssen. Zudem ist ein Tagesticket für fünf Personen zum Preis von einer Person vorgesehen. Dieses Angebot richtet sich besonders an Familien.

Reutlingen Reutlingen führt ebenso wie die Stadt Bonn das 365-Euro-Jahresticket ein, das für den gesamten öffentlichen Nahverkehr gilt. Ein Euro pro Tag und Person. Zudem will Reutlingen sein Nahverkehrsangebot mit zehn neuen Buslinien und mehr als 100 neuen Haltestellen massiv ausbauen.

Essen Essen will sein ÖPNV-Netz ebenfalls massiv ausbauen und verspricht seinen Bürgerinnen und Bürgern durch eine höhere Taktung von Bussen und Bahnen kürzere Wartezeiten und eine bessere Anbindung. Busse und Bahnen sollen künftig nicht mehr alle zehn Minuten, sondern alle fünf Minuten pro Linie fahren. Dafür braucht Essen 24 zusätzliche Busse und bis zu 80 zusätzliche Fahrer.

Mannheim Mannheim errichtet einen sogenannten „Micro-Hub“ (Umschlagplatz für Logistik), von dem aus ausschließlich Elektrofahrzeuge sämtliche Pakete, die in die Innenstadt von Mannheim geliefert werden, klimaneutral zu den Empfängern bringen. Außerdem ist eine Güterseilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim geplant. Auch hier ist ein klimaschonender Transport von Gütern das Ziel. Zudem will Mannheim für Busse und Bahnen einen E-Tarif einführen. Man bezahlt per App bargeldlos. Berechnet wird nur die Luftlinie einer Strecke von A nach B, nicht die tatsächlich gefahrene Strecke.

Herrenberg Herrenberg setzt auf Digitalisierung, will den Verkehr in der Innenstadt dynamisch steuern und möglichst den Stop-and-Go-Verkehr beenden, der als einer der Hauptauslöser von Stickoxidausstoß durch Anfahren und Beschleunigen gilt. Die Geschwindigkeit soll auf den Hauptachsen der Stadt dynamisch zwischen 20 und 40 Stundenkilometer begrenzt werden.

Umweltministerin Schulze verwies darauf, dass noch im vergangenen Jahr 65 deutsche Städte den EU-weit gültigen EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid nicht eingehalten hätten. Sie fürchte, die jetzt eingeleiteten Maßnahmen würden „am Ende des Tages nicht reichen“. Scheuer und Schulze sollen sich bis Ende September auf einen Kompromiss einigen.