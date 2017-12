Änderung der Kriterien für Ausschreibung

Bonn. Die Stadt will die Kriterien für die Ausschreibung des geplanten Fahrradmietsystems ändern. Damit will sie sich auch für private Anbieter attraktiv machen.

Wie die Verwaltung am Mittwoch mitteilte, wird sie das dem Stadtrat an diesem Donnerstag vorschlagen. Die Ausschreibung soll so formuliert werden, "dass sie auch für die Modelle der neu auf dem Markt tätigen Anbieter attraktiv ist", so die Stadt.

Die Arbeitsgruppe "Bonner Fahrradmietsystem", besetzt mit städtischen Mitarbeitern und solchen der Stadtwerke, spreche sich für dieses Vorgehen aus, weil es "wirtschaftlicher und praktikabler" sei. Die Ausschreibung soll Kann- und Muss-Vorgaben enthalten. Kernpunkte blieben die Kriterien, dass 900 Räder an 100 Stationen betrieben werden sollen, die Integration des Systems in den VRS-Tarif mit Freiminuten für Dauerkunden sowie die Gewährleistung des Datenschutzes.

Hintergrund: Auf den Markt drängen derzeit freie Anbieter, die Leihräder ohne Zustimmung der Stadt einführen können. Oft gibt es keine vertragliche Bindung zu Dienstleistern von öffentlichen Verkehrsmitteln. Preise fallen ab der ersten Minute an. Die Arbeitsgruppe ist offenbar der Auffassung, dass sich mit Anpassungen an das Profil Kosten senken ließen.

Die Stadtwerke sollen einem Ratsbeschluss folgend bis zum Sommer ein Fahrradleihsystem in Bonn an den Start bringen. Im Haushalt sind dafür bisher 400.000 Euro vorgesehen. Ersten Schätzungen zufolge könnten aber jährliche Mittel von einer Million Euro notwendig sein.