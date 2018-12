Beerdigung und Gedenkminute

Bonn. Der 23-jährige Polizist, der am 10. Dezember an den Folgen eines Schusses in den Hals starb, ist heute in Bonn beigesetzt worden. Zeitgleich fand eine bundesweite Gedenkminute statt, die von Privatleuten auf Facebook organisiert wurde.

An der Trauerfeier in der Kirche St. Maria Magdalena in Endenich nahmen rund 500 Freunde, Angehörige und Polizisten Teil. Viele der Beamten waren aus Städten wie Bochum und Wuppertal angereist. In einem bewegenden Gottesdienst sprachen ehemalige Kollegen, Sportsfreunde und die Freundin des Verstorbenen. Im Anschluss wurde er auf dem Friedhof Endenich beigesetzt.

