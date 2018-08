Behebung der größten Mängel

Bröckelnder Beton, veraltete Technik, mangelhafter Brandschutz: Die Instandsetzung der Oper wird in den kommenden Jahren viele Millionen kosten.

BONN. Die Stadt Bonn muss 12,4 Millionen Euro investieren, um kurzfristig die gröbsten Mängel in ihren Theatergebäuden zu beheben. Allein 7,25 Millionen Euro davon entfallen auf das Operngebäude, wie aus einer neuen Mitteilungsvorlage der Stadt hervorgeht.

Im Operngebäude und in den Bad Godesberger Kammerspielen existieren gravierende Mängel beim Brandschutz und bei technischen Anlagen. Besonders für die Oper tickt die Uhr, weil sie als Hauptspielstätte des Beethoven-Jubiläumsjahres 2020 dienen soll.

Mit dem Gesamtpaket von 12,4 Millionen Euro würden sicherheitsrelevante Mängel behoben, betont die Stadtverwaltung – so wie es der Rat im November vorigen Jahres beschlossen habe.

Im Frühjahr 2017 hatte die Theaterleitung selbst die schweren baulichen und technischen Mängel der Oper öffentlich gemacht. Vor allem der Brandschutz lag im Argen, etwa mit undichten Brandschutztüren und Teppichen auf Fluchtwegen, die nicht feuerfest waren.

