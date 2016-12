Sicherheit zum Jahreswechsel 2016/17

29.12.2016 Bonn. Ein zweites Köln darf es nicht geben - Auch in Bonn sind deshalb mehr Polizeibeamte im Einsatz. Verstärkt gesichert werden die großen Plätze.

Besondere Knotenpunkte wie der Münster-Platz oder Bertha von Suttner-Platz werden in der Silvesternacht besonders gesichert. Denn gerade dort kommen jedes Jahr traditionell Tausende Besucher zum Feuerwerk am Rhein zusammen.

Auch den Hauptbahnhof wollen Sicherheitskräfte verstärkt im Auge behalten. Ein besonderes Böller-Verbot gibt es in Bonn aber nicht. Erstmals sind einem Stadtsprecher zufolge allerdings gemeinsame Teams aus Polizei und Ordnungsdienst an besonders stark besuchten Orten unterwegs. Die Stadt setzt dafür zwölf statt wie an sonstigen Wochenenden oder Feiertagen sechs Mitarbeiter des Ordnungsdienstes ein.

Auch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen wurden teils umfangreiche Sicherheitskonzepte für die Silvesternacht erstellt.