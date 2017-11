Veranstalter setzt auf Klimaneutralität

Ihren Spaß an den leuchtenden Objekten haben die großen und die kleinen Besucher.

Bonn. Bei der Aktion "Bonn leuchtet" vom City Marketing wird die Bonner Innenstadt bunt angestrahlt. Die Veranstalter setzen im Zuge von Cop23 auf Klimaneutralität - und verlängerten die Aktion kurzfristig auf eine Woche.

Von Susanne Wächter, 03.11.2017

Bonn leuchtet wieder. Die Aktion von City Marketing Bonn soll den Veranstaltern zufolge diesmal noch schöner und aufwendiger werden als in den vergangenen Jahren und im Zuge der Weltklimakonferenz auf Klimaneutralität setzen. Die Organisatoren freuen sich auf das Fest, wie sie im Gespräch mit dem GA betonen. Alle, das sind: Maike Reinhardt, Karina Kröber vom City Marketing Bonn, Hans Hahne, Chef von sechs McDonald's-Lokalen in Bonn und Umgebung und Hauptsponsor der Aktion, Julian Ekelhof von der Firma Cool, Gonca Mucuc vom Kölner Odysseum und der Herr der Lichter, Wolfgang Flamersheim. Und da aufgrund der Klimakonferenz tausende Gäste in der Stadt erwartet werden, wurde die Aktion kurzerhand von den geplanten drei Tagen auf eine ganze Woche verlängert.

Vom 3. bis 10. November werden markante Gebäude und Plätze in der Innenstadt in ein buntes Lichtermeer getaucht. Mit Einbruch der Dunkelheit werden unter anderen das Alte Rathaus, das BeethovenHaus und die Skulptur von Tony Cragg auf dem Remigiusplatz durch Wolfgang Flamersheim in neuem Licht erscheinen. Wie genau die Lichtinstallationen aussehen werden, verrät Illuminator Flamersheim nicht. Auch behält er sich wie im letzten Jahr vor, weitere Flächen künstlerisch zu beleuchten. Das werde sich ganz spontan ergeben, verrät er. Zusätzlich sollen auf der Bühne vor dem Alten Rathaus akrobatische Clowns mit Feuerjonglage und Akrobatik die Kinder begeistern, genauso wie das Kölner Abenteuermuseum Odysseum mit einer Wissensshow auf dem Marktplatz.

Streetfoodmarkt auf dem Münsterplatz

Erstmals findet neben dem bekannten Euromarché auf dem Münsterplatz auch ein Streetfoodmarkt auf dem Münsterplatz statt. Etwa 30 Foodtrucks bieten internationale Gerichte. Weil in diesem Jahr die Weltklimakonferenz in Bonn stattfindet, wollte auch City Marketing mit seiner Aktion ein Zeichen setzen. Dazu arbeitet die Stadt mit dem ortsansässigen Klimaschutzexperten Cool zusammen.

Foto: Barbara Frommann Ihren Spaß an den leuchtenden Objekten haben die großen und die kleinen Besucher.

Gemeinsam ermittelten sie im Vorfeld den CO2-Fußabdruck, den alle Beteiligten bei dem Fest hinterlassen. „Es lassen sich nie alle Emissionen vermeiden, aber doch reduzieren“, sagt Ekelhof und betont, dass dies durch eine finanzielle Abgabe für Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden könne.

Ein Höhepunkt der dreitägigen Aktion werden die „leuchtenden Unterwasser-Welten“ in der Kaiserpassage sein. Jeden Tag haben Besucher die Möglichkeit, zwischen 17 und 23 Uhr aus einem umfangreichen Dokumentarfilmprogramm rund um die Ozeane auszuwählen. Darüber hinaus werden Lichtinstallationen die Schaufenster in ein Meeresleuchten verwandeln, und dazu sollen Walgesänge erklingen.

Mehr zum Programm auf www.bonn-city.de.