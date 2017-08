Geheimwahl nach Art des Eurovision Song Contest

01.08.2017 Brüssel. Es locken satte Erlöse, qualifizierte neue Einwohner und zahlreiche Hotelübernachtungen: Sollte Bonn den Zuschlag erhalten für eine der EU-Agenturen aus Großbritannien, dürfte sich das auszahlen. Aber die Zahl der Bewerber ist groß.

Im Auswahlverfahren für die künftigen Sitze der aus Großbritannien wegziehenden EU-Agenturen muss sich die Stadt Bonn im Konkurrenzkampf um den Sitz der Arzneimittelagentur EMA insgesamt 18 Mitbewerbern stellen. Frankfurt am Main konkurriert mit sieben Städten um den künftigen Standort der Bankenaufsichtsbehörde EBA. Einige Städte haben sich um beide Agenturen beworben.

Sowohl die EMA als auch die EBA sind derzeit in der britischen Hauptstadt London ansässig. Wegen des geplanten Brexits sollen sie aber so schnell wie möglich in eines der 27 verbleibenden EU-Länder umgesiedelt werden. Die Auswahlentscheidung soll im November per geheimer Abstimmung nach Art des Eurovision Song Contest im EU-Ministerrat erfolgen.

Diese 18 Städte machen Bonn Konkurrenz Die Bewerber um den künftigen Standort der Arzneimittelagentur EMA Amsterdam (Niederlande) Athen (Griechenland) Barcelona (Spanien) Bratislava (Slovakei) Brüssel (Belgien) Bukarest (Rumänien) Dublin (Irland) Helsinki (Finnland) Kopenhagen (Dänemark) Lille (Frankreich) Mailand (Italien) Malta (Malta) Porto (Portugal) Sofia (Bulgarien) Stockholm (Schweden) Warschau (Polen) Wien (Österreich) Zagreb (Kroatien)

Die Bewerber um den künftigen Standort der Bankenaufsichtsbehörde EBA Brüssel (Belgien) Dublin (Irland) Frankfurt (Deutschland) Paris (Frankreich) Prag (Tschechische Republik) Luxemburg (Luxemburg) Wien (Österreich) Warschau (Polen)



Wer den Zuschlag erhält, kann auf immense Zusatzeinnahmen hoffen. Die EMA und EBA richten jährlich Hunderte Konferenzen und Veranstaltungen mit Experten aus aller Welt aus. Zuletzt sorgten beide Agenturen in London für rund 39.000 zusätzliche Hotelübernachtungen pro Jahr.

Hinzu kommt, dass mit den Agenturen auch die meisten hoch qualifizierten Mitarbeiter umziehen dürften. Die Arzneimittelagentur EMA beschäftigte zuletzt immerhin rund 900 Menschen, die Bankenaufsicht EBA kam auf knapp 200.

Foto: Volker Lannert Internationale Ausrichtung: Im Bundesviertel sitzen Deutsche Welle, die Vereinten Nationen, die Telekom und die Deutsche Post.

In dem nun beginnenden Auswahlverfahren werden zunächst Experten der EU-Kommission alle Bewerberstandorte nach sechs Kriterien bewerten. Zu diesen gehören unter anderem die Arbeitsbedingungen, die Verkehrsanbindung, die bisherige Zahl der EU-Agenturen und die Möglichkeit eines schnellen und problemlosen Umzugs.

Das sind die sechs Kriterien 1) Der Umzug Ausreichend Bürofläche für Arbeitsplätze, Meetings, Archive, sowie hohe Telekommunikationsstandards, ausreichend Serverkapazitäten und die entsprechenden IT-Sicherheitsstandards müssen vorhanden sein.

2) Die Anbindung Es muss ausreichend Flugverbindungen geben, die entsprechende Anbindung im öffentlichen Nah- und Fernverkehr muss gewährleistet sein. Aber auch ausreichend Unterkünfte soll es für die Mitarbeiter geben.

3) Bildung Es muss mehrsprachige Schulen mit „europäischer Ausrichtung“ für die Kinder der Mitarbeiter geben, sowie weiterführende Bildungsmöglichkeiten.

4) Sozial- und Gesundheitssystem Die Familienangehörigen der Mitarbeiter müssen Zugang zum lokalen Arbeitsmarkt, zu einer Sozialversicherung und zur Gesundheitsvorsorge haben.

5) Betriebliche Kontinuität Die möglichst störungsfreie Fortsetzung der betrieblichen Abläufe muss gewährleistet sein. So spielt etwa der zu erwartende Zeitraum eine Rolle, der für die Praktikabilität der ersten vier Kriterien notwendig ist. Für den Fall, dass nicht alle Mitarbeiter mit umziehen, muss es außerdem qualifiziertes Personal vor Ort geben. Kurz: Das Niveau im Tagesgeschäft muss gehalten werden.

6) Geografische Verteilung Die EU bemüht sich stets um einen Interessenausgleich ihrer Mitgliedsstaaten: Wieviele EU-Einrichtungen sind bereits in dem Land der Bewerberstadt ansässig? So ist zum Beispiel ausgeschlossen, dass sowohl Bonn als auch Frankfurt den Zuschlag bekommen.

Dass sowohl Bonn als auch Frankfurt als Sieger aus dem Standortwettbewerb hervorgehen, ist ausgeschlossen. Eine der Verfahrensregeln besagt nämlich, dass jedes Land höchstens eine der Agenturen bekommen kann. Die deutschen Bewerber werden erst im November erfahren, ob sie nach dem Brexit eine der aus London abziehenden EU-Agenturen beherbergen dürfen. Im Oktober soll es noch eine politische Diskussion über die Bewerbungen geben.

Erst danach wird es dann im November zu der Geheimwahl kommen. (dpa)