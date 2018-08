Zum fünften Mal in Bonn

Ausgelassen ist die Stimmung am Samstag auf dem Holi Colors Festival in Bonn.

Bonn. 3.. 2.. 1.. Bunt! Bereits im fünften Jahr taucht Bonn ab in den Farbregen und feiert das Holi Colors Festival. Zur Stunde füllt sich das Außengelände des Basecamp Hostel Bonn, erwartet werden rund 2500 Besucher.

Von Eva Kunkel, 18.08.2018

Damit die Farben voll zur Geltung kommen, rücken sie alle in weißer Kleidung an. Und die Bedingungen zum feiern sind Bestens: Die Sonne scheint, Snacks und kühle Getränke stehen bereit. Eine Chillout-Area und Planschbecken sorgen für Entspannung und Abkühlung. Bis in dem späten Abend spielen auf der Hauptbühne lokale und nationale DJs.

Die Headliner sind dieses Jahr „Gestört aber Geil“ und „Stereoact“. Zu jeder vollen Stunde wird dann der Countdown runtergezählt und die Besucher werfen die Farbbeutel in den Himmel. Dann heißt es: Farbe ab und - tanzen! Für Kurzentschlossene gibt es an der Tageskasse noch Restkarten zu kaufen.