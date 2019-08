"Kultur bleibt Türöffner"

Bonn. Seit zehn Jahren besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Bonn und der chinesischen Millionenmetropole Chengdu. Stefan Wagner findet, dass Sprachprobleme zu überwinden sind – wenn nicht gerade Karnevalszeit ist. Ein Interview.

In diesem Jahr feiern Bonn und Chengdu in China das zehnjährige Bestehen ihrer Städtepartnerschaft mit Schnuppersprachkursen, Teezeremonien, Konzertabenden und Kunstausstellungen in Bonn. Über die Entwicklung dieser Verbindung und den gegenseitigen Nutzen der Austauschprojekte sprach der Leiter des Amtes für Internationales und globale Nachhaltigkeit, Stefan Wagner, mit.

Herr Wagner, viele Städtepartnerschaften sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als Friedensprojekte. Die Partnerschaft mit Chengdu ist zehn Jahre jung. Wie ist die Idee dazu entstanden?

Stefan Wagner: Auf dem Papier ist diese Partnerschaft zehn Jahre alt, kulturelle Verbindungen gibt es aber schon länger. Ab Ende der 90er Jahre hat die Stadt Bonn damit begonnen, Projektpartnerschaften zu gründen. Damals vor dem geänderten Profil der Stadt, als UN-Standort globale Verantwortung auf lokaler Ebene übernehmen zu wollen. In diesem Kontext ist auch die Partnerschaft mit Chengdu entstanden.

Zu Beginn standen kulturelle Verbindungen im Vordergrund. Ist heute die Nachhaltigkeit wichtigster Eckpfeiler?

Wagner: Nach wie vor bleibt die Kultur ein bedeutender Schwerpunkt. Die Nachhaltigkeit ist aber eines der wichtigen Themen. Auch Chengdu versteht sich als Stadt, die nachhaltiger werden will.

Wie äußert sich hier die Zusammenarbeit?

Wagner: Es gibt mittlerweile eine Tradition, Erfahrungen auszutauschen. Bonner Kollegen aus Umwelt, Abwassermanagement oder Abfallwirtschaft besuchen Chengdu und umgekehrt. Umweltingenieure aus China kommen nach Bonn, um Einblicke in die Verwaltung zu bekommen. Was wird für die Luftreinhaltung getan? Wie wird das gemanagt? Das schaut man sich an, um voneinander zu lernen. Anliegen der Millionenmetropole Chengdu und anderer Großstädte in China ist es zum Beispiel, Grünflächen stärker zu entwickeln. Chengdu selbst baut einen großen Grüngürtel in der Stadt, und die Mitarbeiter der dortigen Stadtverwaltung schauen sich mit Interesse an, wie wir das damals in der Rheinaue gemacht haben.

Worin sehen Sie den Nutzen für Bonn?

Wagner: Lernen tut man immer bei diesen Austauschprojekten. Die Bonner Verwaltungsmitarbeiter aus dem Abfallmanagement waren bei einem Besuch in China beeindruckt über den technischen Entwicklungsstand. Die Disparität, der Unterschied zwischen hoch entwickelten Stadtvierteln einerseits und vernachlässigten Bezirken, ist allerdings gewaltig. Es geht bei diesen Begegnungen vielfach um kleine Aspekte, die mir wesentlich erscheinen.

Oft werden solche Partnerschaften in den westeuropäischen Ländern zumindest öffentlich als einseitig zugunsten der jeweiligen östlichen Partnerstädte empfunden. Wie sehen Sie das im Fall Chengdu?

Wagner: Lange Zeit hat Chengdu stärker von Bonn profitiert als umgekehrt. Ich habe aber das Gefühl, es nähert sich immer mehr an. Für Bonn sind die Dimensionen natürlich interessant – als vergleichsweise kleine Stadt gegenüber einer fast 18 Millionen Einwohner zählenden Metropole und deren Herangehensweise im großen Stile. Urbanisierung und Stadtentwicklung haben dort eine ganz andere Dynamik. Die Organisation von Verkehr, das Zusammenleben dieser vielen Menschen auf einem Fleck ist für die städtischen Mitarbeiter mindestens lehrreich, auch wenn sich sicher nicht alles übertragen lässt. Bonn steht ja in den nächsten Jahrzehnten vor einem weiteren Bevölkerungswachstum. Zum jetzigen Zeitpunkt ist spürbar, dass Chengdu bereit ist, für interessante Projekte in Bonn auch Geld in die Hand zu nehmen. Der Bonner Etat umfasst für Projekte mit allen Projektpartnerstädten lediglich 30 000 Euro jährlich.

Vor sechs Jahren testeten die Stadtwerke einen E-Bus aus Chengdu im Stadtverkehr. Bei diesem Thema scheinen die Chinesen weiter zu sein als die Deutschen.

Wagner: Deutschland und natürlich auch Bonn kann hier von China mit Sicherheit viel lernen, auch wenn die Qualität der Fahrzeuge vielleicht nicht immer den hiesigen Ansprüchen genügt. Eine Besuchsreise der Stadtwerke vor einiger Zeit führte auch nach Chengdu. Man wollte sehen, wie der Busverkehr organisiert ist und geleitet wird. Der Oberbürgermeister war im letzten Jahr ebenfalls vor Ort, um sich das anzuschauen. Dort fahren jede Menge elektrische Roller und Busse durch die Stadt.

Hat sich die Verbindung positiv auf die Tourismuszahlen ausgewirkt?

Wagner: Nicht nachweisbar. Viele Chinesen fahren nach Trier, der Geburtsstadt von Karl-Marx, und nach Heidelberg. Die Touristen haben ein strammes Programm, wenn sie Europa besuchen. Bonn ist mit der Tourismus und Congress GmbH damit befasst, mehr Reisegruppen nach Bonn zu holen. Speziell die Bonner Entwicklung lässt sich allerdings mit Zahlen aus Chengdu nicht belegen. Insgesamt wächst das Interesse der Chinesen, Deutschland zu besuchen.

Der Ursprung der Partnerschaft, Sie sagten es eingangs, war der Kulturaustausch. Welche Rolle spielt Beethoven?

Wagner: Beethoven ist mehr als ein Begriff. Ich finde es beeindruckend, dass Chengdu großen Aufwand betrieben hat, um kürzlich eine Beethoven-Kulturwoche mit Konzerten auf die Beine zu stellen. Ein Stück weit ist das eine Hommage an die bestehende Partnerschaft. Die Chengduer nehmen den größten Sohn unserer Stadt in den Blick. Das zeigt, dass es eine Nähe gibt, die nicht immer einfach herzustellen ist. Die kulturellen Unterschiede sind ja da. Alleine die sprachlichen Schwierigkeiten sind nicht immer leicht zu überwinden. In Chengdu spricht bei Weitem nicht jeder Englisch. Der Austausch erfordert also immer auch den Einsatz von Dolmetschern.

Junge Bonner Bands sind schon im fernen Osten aufgetreten. Funktioniert diese Idee des Popkultur-Austauschs als verbindendes Glied zwischen den Städten?

Wagner: Ich war zwar selbst bei solchen Auftritten bislang nicht vor Ort. Habe mir aber sagen lassen, dass die Bands vor riesigem Publikum spielen. Ich bin davon überzeugt, dass die Musik, die Kultur in dieser Partnerschaft weiterhin eine große Rolle spielen wird: Sie ist einfacher vermittelbar und greifbarer als die Austauschprogramme, ohne deren Bedeutung schmälern zu wollen. Sie erreichen Bürger einfach besser auf dieser Ebene und öffnen damit Türen.

Wenn der Rheinländer einen Türöffner braucht, ist der Karneval ein probates Mittel. Die Chinesen scheinen vom rheinischen Frohsinn begeistert zu sein...

Wagner: Es ging bereits los, bevor der Verein Bönnsche Chinesen gegründet wurde. In Chengdu wollte man den Karneval erleben. Sie haben Künstler nach Bonn geschickt. Erstaunlich, denn die Frage, ob das etwas mit Kultur zu tun hat, kann man als Außenstehender so oder so beantworten. In Chengdu waren sie von Anfang an mit einer enormen Begeisterung dabei. Die Mitglieder der vor sieben Jahren gegründeten Bönnsche Chinese haben eine Brücke jenseits der Städtepartnerschaft gebaut. Ich finde das großartig. Es ist eine tolle Plattform. Die Menschen in Chengdu gelten als lebensfroh und nicht so streng auf Arbeit ausgerichtet wie beispielsweise die Pekinger. Die Mentalität, so scheint mir, passt wunderbar zusammen.