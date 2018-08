Zwischen den Fahrradständern an Gleis 1 am Bonner Hauptbahnhof sammeln sich Plastiktüten und Einwegbecher.

Bonn. Die Stadt Bonn erhöht die Strafen für achtlos weggeworfene Kaugummis, Zigarettenstummel und Kaffeebecher. Andere Städte sehen jedoch keine positiven Effekte durch höhere Bußgelder.

Beschwerden über überquellende Mülleimer, herumliegende Zigarettenkippen oder Sperrmüll auf den Straßen gibt es immer wieder. „Bonnorange stellt fest, dass ebenso wie in anderen Städten das Littering an öffentlichen Plätzen zugenommen hat. Immer häufiger wird Abfall einfach achtlos auf dem Boden entsorgt, anstatt diesen in die dafür vorgesehenen Papierkörbe zu werfen“, erklärt Jasmin Mangold, Pressesprecherin von Bonnorange. Die Vermüllung nehme vor allem an Plätzen zu, an denen sich abends viele Leute treffen und länger sitzen, wie beispielsweise entlang der Rheinufer.

Rund zwölf Kubikmeter Müll entfernen die Mitarbeiter von Bonnorange täglich aus den Mülleimern in der Bonner Innenstadt. Immer häufiger werfen Bürger aber Einwegbecher, Zigarettenstummel und Plastikverpackungen neben die Abfalleimer anstatt in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Um gegen achtlos weggeworfenen Müll vorzugehen, hat die Stadt Bonn die Bußgelder um jeweils fünf bis 15 Euro angehoben. Andere Städte haben die Gebühren für das unachtsame Entsorgen von Abfällen stark angezogen.

Seit Anfang des Jahres hat sich Bonnorange mit einem neuen Messverfahren das Ziel gesetzt, die Sauberkeit im Stadtbild objektiv nach bestimmten Kriterien zu ermitteln. Ausgehend von den Ergebnissen soll dann der Reinigungsturnus angepasst werden.

