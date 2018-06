Fahrradmietsystem Nextbike

Bonn. Die Entscheidung ist gefallen: Bis zum Spätsommer bekommt Bonn ein Fahrradmietsystem. Insgesamt 900 öffentliche Fahrräder werden rund um die Uhr an verschiedenen Stationen zur Verfügung stehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Bis Ende September wird die Firma "Nextbike" zusammen mit den Stadtwerken Bonn (SWB) 900 Mietfahrräder in Bonn zur Verfügung stellen. Der Aufsichtsrat der SWB Bus und Bahn hat dies am Montag beschlossen. An mindestens 100 Stationen werden zukünftig die 900 Eco-Bikes mit 7-Gangschaltung zum Verleih stehen. Die Stationen befinden sich an wichtigen Knotenpunkten des ÖPNV, Sehenswürdigkeiten und wichtigen Anlauf- und Aktivitätspunkten der Stadt.

Die Fahrräder stehen rund um die Uhr zur Verfügung, die Zahlung erfolgt über Smartphone- und Web-App oder auch per Telefon mittels eines Sprachdialogsystems. Jede angefangene halbe Stunde kostet einen Euro. Nicht nur die innerstädtische Mobilität wird durch das Fahrradmietsystem optimiert, sondern auch der Umweltschutz gefördert.

Weitere Berichterstattung folgt.