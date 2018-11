Brasilien richtet Cop25 nicht aus

Rio de Janeiro/Bonn. Die brasilianische Regierung hat ihre Kandidatur für die Ausrichtung der UN-Klimakonferenz Cop 25 im kommenden Jahr zurückgezogen. Findet sich kein anderes Land, könnte erneut Bonn Gastgeber werden.

Von Judith Nikula, 30.11.2018

Brasilien hat seine Kandidatur als Gastgeber der UN-Klimakonferenz Cop 25 im kommenden Jahr zurückgezogen. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, müsse nun ein anderes Land in Lateinamerika gefunden werden, da die Region 2019 als Gastgeber an der Reihe sei. Wolle niemand den Klimagipfel ausrichten, werde die Konferenz in Bonn abgehalten.

Auf GA-Anfrage teilte Marc Hoffmann, stellvertretender Sprecher der Stadt Bonn, jedoch mit, dass mehrere lateinamerikanische Länder bereits Interesse bekundet hätten. "Die Frage, ob Bonn erneut Gastgeber wird, stellt sich uns noch gar nicht", betonte er im Gespräch. Nach derzeitigem Stand gehe die Stadt nicht davon aus, die Klimakonferenz erneut auszurichten.

Dass Brasilien Gastgeber wird, hätte bei der diesjährigen Klimakonferenz im polnischen Kattowitz besiegelt werden sollen, die vom 3. bis 14. Dezember stattfindet. „Umweltpolitik darf die Entwicklung Brasiliens nicht verpfuschen", äußerte der designierte Präsident Jair Bolsonaro am Mittwoch allerdings. „Heute ist die Wirtschaft dank der Agrarindustrie fast wieder auf Schiene, und sie wird erstickt von Umweltfragen“.

Bolsonaro tritt sein Amt erst am 1. Januar an. Die Absage kam also noch von der scheidenden Regierung, die am Mittwoch erklärte, Grund seien Etateinschränkungen. Umweltschützer vermuten aber, dass der designierte Präsident bereits Einfluss nahm. Bolsonaro hatte im Wahlkampf auch versprochen, Brasilien aus dem Weltklimaabkommen von Paris zurückzuziehen.

Sollte die Klimakonferenz im Jahr 2019 wider Erwarten doch in Bonn stattfinden, sähe die Stadt der Großveranstaltung indessen entspannt entgegen. "Die Cop 23 hat gezeigt, dass es möglich ist, den Klimagipfel innerhalb eines Jahres auf die Beine zu stellen", sagte Hoffmann. Organisatoren waren damals der Bund sowie das Weltklimasekretariat.

(Mit Material von ap)