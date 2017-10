Kommentar um Viktoriakarree

09.10.2017

Das gemeinsame Herangehen beim Viktoriakarree gibt Hoffnung. Ein Durchbruch ist das aber noch lange nicht, meint GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Ein Silberstreif, wenigstens ein klitzekleiner, tut sich auf am Himmel über dem Viktoriakarree: Jedenfalls haben die Vertreter der Ratsfraktionen bis auf die Linken hinsichtlich der Entscheidung der Empfehlungskommission, dem Rat den Entwurf des Bonner Büros skt zur weiteren Beratung über das Viktoriakarree ans Herz zu legen, an einem Strang gezogen. Das hat beim Viktoriakarree Seltenheitswert. Ob diese neue Gemeinsamkeit letztendlich Bewegung in die Planung für das Karree bringen wird, ist allerdings fraglich. Denn: Es handelt sich lediglich um eine Empfehlung. Und im Rat sind auch innerhalb der Fraktionen, allen voran in der CDU, offensichtlich nicht alle mit dem Ergebnis zufrieden.

Einer der wichtigsten Mitspieler in dem ganzen Spiel, die Signa, hatte sich kurz vor Toresschluss aus dem Entscheidungsprozess ausgeklinkt, ohne die überarbeiteten Entwürfe zu kennen. Das ist schade. Im Fußball würde man von unsportlichem Verhalten sprechen. In der Welt der Investoren nennt man das vermutlich Strategie. Wie auch immer. Unter Druck setzen lassen darf sich die Stadt Bonn natürlich nicht. Aber sie sollte weiterhin das Gespräch mit Signa suchen, denn ohne diesen Investor lassen sich die schönsten Entwürfe nicht in die Tat umsetzen. Es sei denn, Signa verkauft seine Immobilien in dem Karree. Dann könnte man natürlich nach einem neuen Geldgeber Ausschau halten. Denn darüber sind sich wohl alle Beteiligten bewusst: Ohne Moos ist in dem Karree nichts los.

Doch zurzeit sieht es nicht danach aus, dass Signa aufgeben und verkaufen würde. Eher geht wohl das berühmte Kamel durch ein Nadelöhr. Immerhin hält der Investor seine Gesprächsbereitschaft mit der Stadt aufrecht. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Die schlechteste Lösung wäre der Status quo – mit weiterem jahrelangen Leerstand des Viktoriabads. Denn dass Rat und Verwaltung angesichts anderer Mammutaufgaben – Stichwort Oper und Stadthalle Bad Godesberg – in nächster Zeit noch die Energie und das Geld hätten, sich auch noch um dieses Problem zu kümmern, das ist wohl eher unwahrscheinlich.