Wetter in Bonn und der Region

Bonn. Der Montag hat uns schon wärmere Temperaturen und Sonnenschein in Bonn und die Region gebracht. Bleibt es so schön? Das sind die Aussichten für die kommenden Tage.

13.02.2017

Nachdem Freitagnacht noch ein paar Schneeflocken gefallen sind, können sich Bonn und die Region nun auf frühlingshaftes Wetter freuen. Auf den schon meist sonnigen Montag folgen in den nächsten Tagen zahlreiche Sonnenstunden bei einer Regenwahrscheinlichkeit von maximal 30 Prozent.

Auch die Temperaturen klettern in den Frühlingsbereich: neun bis hin zu 13 Grad sind am Mittwoch in Bonn und der Region möglich. Nur am Donnerstag könnte es wieder regnerisch bei einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent werden. Die Temperaturen bleiben aber erstmal gleich. (ga)