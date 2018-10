Polizei sucht nach Täter

Bonn. In Auerberg ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto aufgebrochen worden. Der Täter verlor das Diebesgut, konnte allerdings fliehen. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.10.2018

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in der Nacht zu Dienstag einen Wagen in Bonn-Auerberg ein Auto aufgebrochen haben soll. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, soll der Verdächtige gegen 1.30 Uhr die Scheibe eines an der Kölnstraße abgestellten blauen Toyota eingeschlagen und eine Tasche aus dem Auto entwendet haben.

Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Der Täter floh vom Tatort, verlor auf der Flucht allerdings die Tasche, in der sich ein Laptop befand. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, konnten den Mann aber bislang nicht festnehmen. Zu dem Täter ist der Polizei zufolge nur bekannt, dass er männlich ist und ein weißes Oberteil getragen haben soll.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0228/150 um Hinweise.