Neues Album der Bonner Band

Gelungene Vorstellung: Die Blümchenknicker präsentieren in der Ermekeilkaserne ihr neues Album.

20.12.2016 Bonn. Mit eher besinnlichen Stücken tritt das Musikerkollektiv in der Ermekeilkaserne auf. Damit setzt es einen Kontrapunkt zu seinen sonstigen Auftritten.

In gemütlicher Atmosphäre stellte am Sonntagabend die Band Blümchenknicker ihr Balladenalbum „Hausbesuch“ im Haus 8 der Ermekeilkaserne vor. Die Blümchenknicker, das sind acht bis zwölf Musiker, die sich zu einem Musikerkollektiv zusammengeschlossen haben. Je nach Anlass, Ort und Planung treten die Hobbymusiker in verschiedenen Besetzungen auf.

Immer dabei ist das Schlagzeug, eine Gitarre, Gesangsstimmen und ein Soloinstrument wie Geige, Klarinette oder Querflöte. Dazu kommen verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel ein Akkordeon oder eine Ukulele für die gute Laune.

Ihren Ursprung hat die Band in einem Singer-/Songwriter-Zusammenschluss, der auf privaten Partys auftrat. Als jedoch immer mehr Musiker dazustießen, mussten irgendwann professionelle Bühnen her. „Dabei gab es nie einen genauen Plan, was für eine Band wir sein wollten. Wer dabei sein wollte, wurde eingebaut – unabhängig davon, welches Instrument er mitbringt“, erklärt die Band.

Bekannt sind die Blümchenknicker vor allem für ihre eher laute, fröhliche und tanzbare Musik. Dabei legen allerdings auch viel Wert auf intelligente Texte, bei denen sich genaueres Zuhören lohnt. Dass sie aber auch besinnlich sein können, bewiesen sie beim Album-Release-Konzert.

Die perfekte Location fanden sie dafür bei der Ermekeilinitative in der Südstadt. Bereits seit 2005 kümmert sich die Initiative um eine zivile Nutzung der ehemaligen Ermekeilkaserne als „Ort der Vielfalt“. Die aktuelle Heimat des Vereins, das Haus 8, bot den eng mit der Initiative verbundenen „Blümchenknickern“ einen passenden Ort für ihr Balladenkonzert. Unterstützt wurden sie dabei von der dreiköpfigen Band „Kenopia“, die als Vorband auch einige eindrucksvolle Balladen im Gepäck hatte.

„Hausbesuch“ ist bereits die zweite Zusammenstellung von Balladen der „Blümchenknicker“ und bildet einen gelungenen Jahresabschluss. Bisherige Höhepunkte 2016 waren das Jubiläum zu fünf Jahren „Blümchenknicker“, das der Harmonie in Bonn gefeiert wurde, und verschiedene Festivals im Sommer. Die im großen Team angetretenen Reisen waren für alle eine schöne Erfahrung – „ein Wochenende wie Klassenfahrt“.

Außerhalb der Festivals war die Band bundesweit unterwegs und spielte unter anderem auch in Berlin und Hamburg. Im nächsten Jahr geht es ähnlich weiter, auch in der Brotfabrik oder der Harmonie sind Auftritte geplant. Dabei gibt es jedoch ein ganz neues Programm mit neuen Songs, die 2017 präsentiert werden. Höhepunkt wird wieder der Festival-Sommer mit Auftritten zum Beispiel beim „Tropentango“ sein. (Tabea Hermann)