Bebauung in Lengsdorf

Über den Umlegungsbeschluss werden die Eigentümer der Parzellen schriftlich informiert. Formal ist der städtische Umlegungsausschuss mit der Neustrukturierung in baureifes Land befasst. Die Umlegungsstelle fertigt eine Karte mit einem Verzeichnis der Grundstücke an. Das Eigentum kann in der Fläche kleiner werden, weil Erschließungswege abgezogen werden: Öffentliche Anlagen müssen zu gleichen Anteilen von allen Grundstückseigentümern aufgebracht werden. Eigentümer können Wünsche bei der Aufteilung gegenüber der Stadt erörtern (Tel. 0228/77 21 96). Mit etwaigen Anträgen gegen Beschlüsse befasst sich das Landgericht.