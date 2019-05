Fridays für Future: Junge Leute protestieren am 18. Januar auf dem Münsterplatz.

Bonn. Die Veranstalter von "Fridays for Future" in Bonn haben für Freitag erneut eine Demonstration angemeldet. Sie gehen dieses Mal von 3000 Teilnehmern aus. Es ist mit Verkehrsproblemen zu rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2019

Am Freitag findet in der Bonner Innenstadt erneut eine Demonstration unter dem Motto "Fridays for Future" statt. Der Veranstalter rechnet mit 3000 Teilnehmern, die sich ab 8.30 Uhr auf dem Münsterplatz versammeln, teilte die Polizei mit. Ab 10 Uhr bewegen sich die Demonstranten auf folgendem Weg durch die Stadt:

Windeckstraße, Budapester Straße, Thomas-Mann-Straße, Oxfordstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse, Am Hof Martinsplatz, Münsterplatz.

Die Veranstaltung endet bis 13 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem Münsterplatz. Verkehrsteilnehmer müssen mit vorübergehenden Beeinträchtigungen in der Innenstadt rechnen.