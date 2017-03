Feuerwehreinsatz in Bonn

Bonn. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stürzte aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Birke vor einem Wohnhaus an der Brahmsstraße/Ecke Alfred-Bucherer-Straße auf ein parkendes Auto. Passanten kamen bei dem Unglück nicht zu Schaden.

Von Lisa Inhoffen und Dennis Sennekamp, 08.03.2017

Kurz vor ein Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren über eine Stunde damit beschäftigt, den Baum Stück für Stück zu zersägen und das Auto von den Ästen zu befreien. Das Holz wurde am nächsten Morgen abtransportiert.

Wie Anwohner berichteten, sei schon vor wenigen Tagen im Innenhof der Wohnanlage eine Birke unvermittelt umgestürzt. Ein andere Baum in einem Vorgarten an der Alfred-Bucherer-Straße sei offenbar vorsorglich gefällt worden, so die Anwohner. Vorwürfe, von der Instabilität einzelner Bäume gewusst zu haben, weist die zuständige Wohnungsbaugesellschaft mit dem Hinweis auf regelmäßige Prüfungen zurück. Besorgt waren Anwohner nicht zuletzt wegen der nahegelegen Kindertagesstätte der Trinitatiskirchengemeinde. Sie befindet sich genau gegenüber der Stelle, an der die Birke umgestürzt ist. Wäre der Baum tagsüber bei laufendem Betrieb des Kindergartens umgekippt, hätte das unabsehbare Folgen haben können.

„Jeden Tag passieren Eltern mit ihren Kindern auf dem Weg zur Kita diese Stelle“, sagt Jürgen Knospe, Küster der evangelischen Gemeinde. „Auch wenn die Betreuer mit den Kindergartenkindern Ausflüge machen, müssen sie dort vorbei, weil sich die Bushaltestelle auf der dem Kindergarten gegenüberliegenden Straßenseite befindet.“ Wenn der Baum beim Vorbeiziehen eines solchen Konvois umgestürzt wäre, hätte es für die Kinder schlimm ausgehen können, so Knospe. Die Bäume auf dem Gelände der Kindertagesstätte sind übrigens nicht umsturzgefährdet. Wie der Kindergarten mitteilt, wird auch der Baumbestand der Kita regelmäßig überprüft.