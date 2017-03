Feuerwehreinsatz in Bonn

Bonn. Polizei und Feuerwehr sind in der Nacht zu Mittwoch nach Endenich ausgerückt. Dort war eine Birke auf ein Auto gefallen. Die Ursache ist noch unklar.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stürzte aus bisher noch ungeklärten Gründen eine Birke an einem Wohnhaus in Endenich an der Brahmsstrasse/Ecke Alfred-Bucherer-Straße um.

Der Baum fiel auf einen Pkw und beschädigte dadurch den Wagen. Fußgänger kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war bis weit nach 2 Uhr damit beschäftigt, den Baum Stück für Stück abzusägen.

