Großveranstaltungen sollen weiterhin möglich sein

Bonn. Die Bezirksregierung Köln wird den Rheinauenpark in Bonn als Denkmal ausweisen. Das teilte die Stadt Bonn nun mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.12.2017

Die Bezirksregierung und die Stadt Bonn seien sich einig, dass der mitten in Bonn gelegene Park eine große Bedeutung für die Stadt und seine Bürger habe, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Um auch zukünftigen Generationen diesen Park in seiner Einzigartigkeit erlebbar zu machen, werden wir diesen Park als Baudenkmal schützen", wird Regierungspräsidentin Gisela Walsken dort zitiert.

Die vielfältigen Nutzungen der Rheinaue solle dadurch aber nicht gefährdet werden, so Walsken weiter. Erholung, Sport-und Freizeitaktivitäten und auch große Veranstaltungen würden dort natürlich auch weiterhin stattfinden.

"Es war uns wichtig, die unterschiedlichen Nutzungen in der Rheinaue ebenso zu erhalten wie eine weitere Entwicklung des Parks in der Zukunft zu ermöglichen", betont Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Dies sei über eine entsprechende Vereinbarung mit der Bezirksregierung gelungen. Bauliche Veränderungen des Rheinauenparks müssen dann zukünftig eng zwischen der Stadt Bonn und der Bezirksregierung abgestimmt werden.

Das Baudenkmal "Rheinauenpark" umfasst die Fläche des ehemaligen Bundesgartenschaugeländes von 1979 sowie die Anbindungen an die angrenzenden Uferpromenaden und Stadtviertel. Als einer der größten Landschaftsgärten Deutschlands ist er bedeutend für die Geschichte der Gartenarchitektur und der Gartenkunst sowie für die Geschichte der Stadt Bonn. Der Park sei zur zentralen und verbindenden Grünfläche zwischen den bis 1969 selbständigen Städten Bonn und Bad Godesberg geworden und besitze für die städtebauliche Entwicklung der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn einen hohen Zeugniswert, so die Stadt.